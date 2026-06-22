Die Lieblingsorte unserer Leser

Wir haben Sie zum Start unseres Reisesommers gefragt, wohin Sie am liebsten reisen. Auf dieser Seite präsentieren wir ein paar Urlaubsziele, die unseren Lesern besonders ans Herz gewachsen sind.

Juist „Bereits seit 1996 fahren wir mit unseren Kindern, zu zweit und nun auch mit unserem Enkel immer mal wieder auf unsere Lieblingsinsel Juist in der Nordsee (bisher zum 14. Mal). Für uns ist diese kleine Insel immer noch Erholung pur. Autofrei, nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Pferdekutsche kann man sie erkunden. Obwohl wir auch noch viele schöne andere Inseln in Europa kennengelernt haben (Mallorca, Kos, Rhodos, Korfu) ist Juist immer unsere Herzens-Insel geblieben. Sie heißt nicht umsonst: ‚Töwerland‘, die Zauberinsel. Die Schönheit dieser Insel verzaubert uns immer wieder aufs Neue.“

Elke und Niclas Gleß aus Mettmann

Warnemünde „Mein Lieblingsreiseziel ist Warnemünde. Warum? Weil mein Mann mir dort am Strand mit einer Flaschenpost einen Heiratsantrag gemacht hat und wir dort eine wunderschöne Woche mit traumhaften Sonnenuntergängen verbracht haben. Geheiratet haben wir ein knappes Jahr später – zwar nicht an dem wunderschönen Strand an der Ostsee, aber am Wake-

beach 257 in Dormagen.“

Iris Hoffmann aus Kaarst

Bad Zwischenahn „Früher, als wir jünger waren, sind wir viel gereist, auch ins Ausland (zum Beispiel USA, Südafrika, VAE und andere Orte). Jetzt sind wir beide über 80 und wollen nicht mehr so weit weg. In den letzten Jahren sind wir mit dem Pkw (zwölfmal) nach Bad Zwischenahn gereist und haben unsere Fahrräder mitgenommen. Man kann da ganz toll radeln (fast nur flach), wie bei uns am Niederrhein. Wir haben in der Pension Wilken (sehr zu empfehlen) übernachtet. Im Touristikbüro am Zwischenahner Meer kann man Radkarten bekommen, nach denen man gut fahren kann. Der Kurpark steht für alle kostenlos zur Verfügung. Mit dem Schiff kann man den ganzen See umrunden (oder auch Orte ansteuern und später weiterfahren).

Im Ort gibt es eine Vielzahl von Restaurants und Cafés, in denen man es sich gut gehen lassen kann. Geschäfte zum Einkaufen sind auch vorhanden. Sehenswert ist die Gegend zur Zeit der Rhododendron-Blüte (Mai/Juni), die dann überall im Park und an den Häusern in vielen Farben zu sehen sind.“

Doris Mormels aus Viersen

Bali „Unser Lieblingsort: die Felsformation Kelingking Beach (auch bekannt als T-Rex Felsen) auf Nusa Penida in Bali.“

Karl-Heinz Knapp

Costa del Sol „Mein Lieblingsort an der Costa del Sol ist der Ort Nerja ... immer wieder schön! Hier ist Spanien noch spürbar ... olé!“

Ellen Clemens

Bodensee „Mich zieht es immer wieder an den Bodensee. Die Landschaft ist so vielfältig – See, Berge, Sonne, Wein, Obst, Kultur in den Städten – alles finde ich dort rund um den See. Und immer zieht es mich auf die Insel Mainau.“