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Noch mehr Lieblingsorte unserer Leser

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Noch mehr Lieblingsorte unserer Leser

22.06.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Leser berichten von ihren Lieblingsurlaubszielen: Von der idyllischen Insel Texel bis zum Dolce Vita am Gardasee, hier sind Reiseziele, die inspirieren und entspannen.
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Dolce Vita am Gardasee  Fotoquelle: privat
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Am Strand auf der niederländischen Insel Texel  Fotoquelle: privat
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Urlaub auf Korfu  Fotoquelle: privat
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Weissenhäuser Strand ist ein Ortsteil der Gemeinde Wangels in Schleswig-Holstein.  Fotoquelle: privat
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Auch das Baltikum hat viel zu bieten.  Fotoquelle: privat
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Mit den Hunden geht es nach Zoutelande in der niederländischen Provinz Zeeland.  Fotoquelle: privat

Texel

„Mein Mann und ich fahren jedes Jahr auf unsere Lieblingsinsel Texel. Dort finden wir es einfach wunderschön, und es gibt dort alles, was wir zum Wohlfühlen brauchen. Seit ein paar Jahren fahren wir sogar mit der ganzen Familie – dann sind vier Generationen unter einem Dach: unsere Enkelkinder, Kinder, meine Mutter (92) und wir. Und für jeden von uns ist die Insel entschleunigend und gleichermaßen inspiriert und interessant.“

Brigitte Heursen

Korfu

„Seit Jahren ist Korfu mein absolutes Traumziel. Ich habe die Insel bereits neunmal mit meiner Tochter zusammen mit einem Mietwagen erkundet. Für mich ist Marbella Corfu das beste Hotel – auch wenn es mittlerweile fast unerschwinglich ist.“

Derzeit beliebt:
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Rebecca Schiller

Gardasee

„Hier zwei Fotos von meinem Lieblingsziel Italien. Speziell am Gardasee kann man das ,Dolce Vita‘ genießen.“

Helga Kern

Schleswig-Holstein

„Seit mehr als 25 Jahren besuche ich einmal im Jahr meinen Lieblingsort, den Weissenhäuser Strand. Ob Ferienwohnung oder Strandhotel im Ferienpark – es liegt alles direkt am Meer. Anständiges Essen, gemischtes Publikum, alles was man so braucht, ist vorhanden ...“

Corinna Charaoui

Baltikum

„Ein riesiges Erlebnis war das Baltikum, zum Beispiel die Kurische Nehrung. Dort würde ich gerne wieder hinfahren.“

Marta Schiebel

Zeeland

„Auch zum zehnten Mal zieht es mich und meine kleine Hündin wieder nach Zoutelande in der niederländischen Provinz Zeeland. Dort an dem fünf Kilometer langen Sandstrand kann sie prima mit ihrem Freund Lupin herumtoben, der mit seinem Frauchen auch zum zweiten Mal mitkommt. Im Örtchen gibt es schöne kleine Läden mit Geschenkartikeln, Modeboutiquen, Restaurants, eine Eisdiele mit toller Auswahl, ein Fischgeschäft mit leckerem frischen Fisch und einmal in der Woche einen Markt, der sich durch das ganze Dorf zieht. Es ist jedesmal ein trauriger Abschied wenn wir unser gemietetes Ferienhäuschen wieder verlassen, um nach Hause an den Niederrhein zu fahren.“

Conny Wagner aus Issum-Sevelen

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