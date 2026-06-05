Gewinne "Good Luck, Have Fun, Don't Die" auf DVD!

Mit "Good Luck, Have Fun, Don't Die" erscheint das dystopisch-abgedrehte Abenteuer am 05. Juni 2026 im Heimkino als DVD, Blu-ray und UHD+BD Collector’s Edition. In der neuen Sci-Fi-Actionkomödie von Regisseur und Oscar-Gewinner Gore Verbinski bestimmt eine einzige Nacht über das Schicksal der Menschheit – vorausgesetzt, es finden sich die richtigen Leute für die waghalsige Mission.
Wir verlosen 3x1 DVD "Good Luck, Have Fun, Don't Die". Einfach bis zum 12.06.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!