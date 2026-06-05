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Gewinne "Good Luck, Have Fun, Don't Die" auf DVD!

Verlosung

Gewinne "Good Luck, Have Fun, Don't Die" auf DVD!

05.06.2026, 13.50 Uhr
Ein "Mann aus der Zukunft" betritt ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten. Wir verlosen 3 DVDs!
Das DVD-Cover von "Good Luck, Have Fun, Don't Die"
Das DVD-Cover von "Good Luck, Have Fun, Don't Die" Fotoquelle: Kooperationspartner

Mit "Good Luck, Have Fun, Don't Die" erscheint das dystopisch-abgedrehte Abenteuer am 05. Juni 2026 im Heimkino als DVD, Blu-ray und UHD+BD Collector’s Edition. In der neuen Sci-Fi-Actionkomödie von Regisseur und Oscar-Gewinner Gore Verbinski bestimmt eine einzige Nacht über das Schicksal der Menschheit – vorausgesetzt, es finden sich die richtigen Leute für die waghalsige Mission.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 DVD "Good Luck, Have Fun, Don't Die". Einfach bis zum 12.06.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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DVD "Good Luck, Have Fun, Don't Die"
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