Gewinne "Good Luck, Have Fun, Don't Die" auf DVD!

Mit "Good Luck, Have Fun, Don't Die" erscheint das dystopisch-abgedrehte Abenteuer am 05. Juni 2026 im Heimkino als DVD, Blu-ray und UHD+BD Collector’s Edition. In der neuen Sci-Fi-Actionkomödie von Regisseur und Oscar-Gewinner Gore Verbinski bestimmt eine einzige Nacht über das Schicksal der Menschheit – vorausgesetzt, es finden sich die richtigen Leute für die waghalsige Mission.