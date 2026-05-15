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Gewinne "Der Medicus 2" auf DVD!

Verlosung

Gewinne "Der Medicus 2" auf DVD!

15.05.2026, 13.45 Uhr
Mit "Der Medicus 2" erscheint das spannende und bildgewaltige Sequel des Historienepos am 15. Mai im Heimkino. Wir verlosen 3 DVDs!
Das Cover von "Der Medicus 2"
Das Cover von "Der Medicus 2" Fotoquelle: Kooperationspartner

11. Jahrhundert: Der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht des medizinischen Wissens aus dem Orient zu verbreiten. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: Um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung - das Leiden der menschlichen Psyche.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3x1 DVD "Der Medicus 2". Einfach bis zum 22.05.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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DVD "Der Medicus 2"
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