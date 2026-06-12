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Gewinne "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" auf DVD!

Verlosung

Gewinne "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" auf DVD!

12.06.2026, 13.50 Uhr
Diese Doku basiert auf Astrid Lindgrens Kriegstagebüchern und zeigt die weltberühmte Autorin als wache Chronistin von Terror, Diktatur und Hoffnung auf Menschlichkeit. Wir verlosen 2 DVDs!
Das DVD-Cover von "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren"
Das DVD-Cover von "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" Fotoquelle: Kooperationspartner

Der Film nähert sich der Autorin auf neue Weise, widmet sich ihren Tagebüchern, die zwischen 1939-1945 entstanden sind und erzählt von der noch unbekannten Astrid Lindgren als Chronistin des Zweiten Weltkriegs. Die erst 2015 veröffentlichten und in mehr als 20 Sprachen übersetzen Kriegstagebücher von Astrid Lindgren lagen 70 Jahre lang in ihrem Schlafzimmer im Wäscheschrank verborgen. Sie sind eine einzigartige Dokumentation vom Schrecken der Diktatur und des Terrors aus der Sicht einer Mutter und frühen Feministin und appellieren leidenschaftlich an Mitmenschlichkeit, Frieden und Gleichberechtigung.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 DVD "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren". Einfach bis zum 19.06.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

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DVD "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren"
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