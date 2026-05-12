Mit prisma nach Willingen

In Willingen im Hochsauerland warten erlebnisreiche Wanderungen und Fahrradstrecken auf die Gäste. Das familiengeführte Waldhotel Willingen besticht mit einem atemberaubenden Blick in die Natur. Im Panorama-Restaurant und in der Köhlerstube werden regionale und gesunde Gerichte der Saison serviert. Entspannung garantiert der Wellnessbereich mit Indoor-

Schwimmbad, Sauna sowie Massage-Angeboten und Beauty-Treatments. Auf der Hotel-Terrasse kann man bei einem Apéritif den Tag gemütlich ausklingen lassen.

prisma und das Waldhotel Willingen verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet, Fünf-Gang-

Halbpension oder Schlemmerbuffet, Nutzung von Hallenbad und Sauna, Begrüßungsgetränk sowie Shuttleservice für Willingen.

www.waldhotel-willingen.de

Einfach bis zum 22.5.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.