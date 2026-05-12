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Mit prisma nach Willingen

Urlaub gewinnen

Mit prisma nach Willingen

12.05.2026, 10.54 Uhr
von RPS
Das Waldhotel Willingen im Hochsauerland bietet erlebnisreiche Wanderungen und Radtouren, regionale Küche und einen Wellnessbereich. Jetzt vier Übernachtungen gewinnen!
Ein Zimmer im Waldhotel Willingen.
Jetzt vier Übernachtungen für zwei Personen gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

In Willingen im Hochsauerland warten erlebnisreiche Wanderungen und Fahrradstrecken auf die Gäste. Das familiengeführte Waldhotel Willingen besticht mit einem atemberaubenden Blick in die Natur. Im Panorama-Restaurant und in der Köhlerstube werden regionale und gesunde Gerichte der Saison serviert. Entspannung garantiert der Wellnessbereich mit Indoor-
Schwimmbad, Sauna sowie Massage-Angeboten und Beauty-Treatments. Auf der Hotel-Terrasse kann man bei einem Apéritif den Tag gemütlich ausklingen lassen.

prisma und das Waldhotel Willingen verlosen vier Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet, Fünf-Gang-
Halbpension oder Schlemmerbuffet, Nutzung von Hallenbad und Sauna, Begrüßungsgetränk sowie Shuttleservice für Willingen.
www.waldhotel-willingen.de

Einfach bis zum 22.5.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60 + Ihre Adresse an die 99699**

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* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt.Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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