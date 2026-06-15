Urlaub in der Region Edersee

Die Region Edersee mit dem Nationalpark Kellerwald-Edersee präsentiert sich als faszinierendes Naturreiseziel. Wanderer freuen sich über mehr als 150 Kilometer markierte Wanderwege. Als Gastgeber empfiehlt sich das Natur- und Wellnesshotel Freund mitten im idyllischen Luftkurort Oberorke. Das Hotel gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck und verfügt über ein eigenes Finnpferde-Gestüt, das zu Ausritten einlädt. Wellness-Fans finden Erholung im „Orkeland SPA-Bereich“ mit beheiztem Außenpool, Innenpool, sechs Saunen und mediterranem Wellnessgarten. Die Küche verbindet regionale Spezialitäten mit internationalen Akzenten.

www.hotelfreund.de