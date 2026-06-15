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Urlaub in der Region Edersee

Wellness-Gewinnspiel

Urlaub in der Region Edersee

15.06.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
prisma und das Hotel Freund verlosen einmal zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension, Zugang zum Wellnessbereich und kostenlosem Parkplatz.
Das Hotel Freund mit tollem Pool
Das Hotel Freund mit tollem Pool  Fotoquelle: Hotel Freund
2 Personen machen einen Ausritt.
Hotel Freund.  Fotoquelle: Hotel Freund

Die Region Edersee mit dem Nationalpark Kellerwald-Edersee präsentiert sich als faszinierendes Naturreiseziel. Wanderer freuen sich über mehr als 150 Kilometer markierte Wanderwege. Als Gastgeber empfiehlt sich das Natur- und Wellnesshotel Freund mitten im idyllischen Luftkurort Oberorke. Das Hotel gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck und verfügt über ein eigenes Finnpferde-Gestüt, das zu Ausritten einlädt. Wellness-Fans finden Erholung im „Orkeland SPA-Bereich“ mit beheiztem Außenpool, Innenpool, sechs Saunen und mediterranem Wellnessgarten. Die Küche verbindet regionale Spezialitäten mit internationalen Akzenten. 
www.hotelfreund.de

Einfach bis zum 26.6.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+ Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf
** 0,50 Euro/SMS

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Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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