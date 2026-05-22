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Gewinne das Kochbuch "Alles Kartoffel"

Verlosung

Gewinne das Kochbuch "Alles Kartoffel"

22.05.2026, 13.45 Uhr
"Alles Kartoffel" feiert die vielseitige Knolle mit 70 Rezepten, Küchenwissen und kreativen Ideen von Rösti bis Dessert. Wir verlosen 3 Exemplare.
Das Cover des Buches "Alles Kartoffel"
Das Cover des Buches "Alles Kartoffel" Fotoquelle: Kooperationspartner

Kaum ein Lebensmittel ist so vielseitig wie die Kartoffel: Traditionsgemüse, Kulturgut und Trendprodukt zugleich. Alles Kartoffel zeigt, warum sie seit Jahrhunderten die Küchen weltweit prägt – und bringt ihre ganze Vielfalt auf den Teller: von knusprigen Rösti, Gnocchi und Tortilla bis zu kreativen Bowls, raffinierten Hauptgerichten und überraschenden Desserts.

70 Rezepte renommierter Köchinnen und Köche zeigen, wie vielfältig die Knolle sein kann. Ergänzt durch fundiertes Wissen zu Herkunft, Sorten, Anbau und Nährstoffkunde, liefert das Buch sowohl Inspiration als auch handfestes Know-how. Stimmungsvolle Bilder, praktischen Tipps und spannende Hintergründe machen dieses Werk zum unverzichtbaren Standardwerk für alle, die die Kartoffel lieben oder neu entdecken möchten.

"Alles Kartoffel", Martin H. Lorenz, 240 Seiten, 45 Euro, ISBN 978-3-7667-2859-3, Callwey Verlag

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Wir verlosen 3x1 Kochbuch "Alles Kartoffel". Einfach bis zum 29.05.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kochbuch "Alles Kartoffel"
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