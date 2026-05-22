Gewinne das Kochbuch "Alles Kartoffel"

Kaum ein Lebensmittel ist so vielseitig wie die Kartoffel: Traditionsgemüse, Kulturgut und Trendprodukt zugleich. Alles Kartoffel zeigt, warum sie seit Jahrhunderten die Küchen weltweit prägt – und bringt ihre ganze Vielfalt auf den Teller: von knusprigen Rösti, Gnocchi und Tortilla bis zu kreativen Bowls, raffinierten Hauptgerichten und überraschenden Desserts.

70 Rezepte renommierter Köchinnen und Köche zeigen, wie vielfältig die Knolle sein kann. Ergänzt durch fundiertes Wissen zu Herkunft, Sorten, Anbau und Nährstoffkunde, liefert das Buch sowohl Inspiration als auch handfestes Know-how. Stimmungsvolle Bilder, praktischen Tipps und spannende Hintergründe machen dieses Werk zum unverzichtbaren Standardwerk für alle, die die Kartoffel lieben oder neu entdecken möchten.

"Alles Kartoffel", Martin H. Lorenz, 240 Seiten, 45 Euro, ISBN 978-3-7667-2859-3, Callwey Verlag