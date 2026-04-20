Urlaub mit Hund im Harz

Wohlfühlen auf zwei und vier Beinen – das bietet das Hotel Der Wolfshof. Es liegt im Harz, der mit weiten Wäldern, klaren Bächen und kaum befahrenen Wegen zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland zählt. Wer seinen Vierbeiner gerne mit in den Urlaub nimmt, ist im Hotel Der Wolfshof genau richtig, denn die Zimmer sind hundetauglich eingerichtet. Unter anderem stehen eigene Schlafbetten und Hundedecken bereit, Fress- und Wassernäpfe gehören zur Grundausstattung. Der hauseigene Wellness-Bereich bietet den Gästen nach erlebnisreichen Wandertagen die Möglichkeit zur Regeneration mit Sauna, wohltuenden Massagen und Entspannungsangeboten.

www.wolfshof.de