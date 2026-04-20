Urlaub mit Hund im Harz

Wohlfühlen auf zwei und vier Beinen – das bietet das Hotel Der Wolfshof. Es liegt im Harz, der mit weiten Wäldern, klaren Bächen und kaum befahrenen Wegen zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland zählt. Wer seinen Vierbeiner gerne mit in den Urlaub nimmt, ist im Hotel Der Wolfshof genau richtig, denn die Zimmer sind hundetauglich eingerichtet. Unter anderem stehen eigene Schlafbetten und Hundedecken bereit, Fress- und Wassernäpfe gehören zur Grundausstattung. Der hauseigene Wellness-Bereich bietet den Gästen nach erlebnisreichen Wandertagen die Möglichkeit zur Regeneration mit Sauna, wohltuenden Massagen und Entspannungsangeboten.
www.wolfshof.de
prisma und das Hotel Der Wolfshof verlosen fünf Übernachtungen im Appartement Sonnental für zwei Personen (plus Hund) inklusive Halbpension.
Einfach bis zum 1.5.2026 unter 01378 / 900 371* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma71 + Ihre Adresse an die 99699**
* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.
Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen