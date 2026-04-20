Donau-Flussreise gewinnen

Die Glanzlichter der Donau können Reisende mit Thurgau Travel an Bord der Thurgau Prestige erleben. Unser Gewinner und seine Begleitung können entweder am 10. oder am 17. Juli 2026 ihre achttägige Reise im Hauptdeck antreten. Unterwegs lernen die Urlauber prachtvolle Städte wie Linz, Wien, Budapest, Bratislava und die idyllische Wachau mit Weinbergen, Schlössern und historischen Altstädten kennen. Das Gewinner-Paar darf sich auf ein inkludiertes Ausflugspaket, kulinarische Spezialitäten an Bord und unvergessliche Panoramablicke auf die Donau freuen. Nicht enthalten sind die Kosten für An- und Abreise, Getränkepaket, Trinkgelder und persönliche Auslagen.

www.thurgau-travel.de