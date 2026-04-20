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Donau-Flussreise gewinnen

Gewinnspiel

Donau-Flussreise gewinnen

20.04.2026, 02.00 Uhr
von RPS
Mit Thurgau Travel die Glanzlichter der Donau entdecken: Eine achttägige Flussreise von Linz über Wien bis Budapest erwartet den Gewinner. Malerische Städte, kulinarische Genüsse und unvergessliche Panoramablicke versprechen ein einzigartiges Erlebnis.
Ein Boot für eine Flussreise auf der Donau
prisma verlost die achttägige Flussreise „Glanzlichter der Donau“ im Juli für zwei Personen von Thurgau Travel. Fotoquelle: Thurgau Travel

Die Glanzlichter der Donau können Reisende mit Thurgau Travel an Bord der Thurgau Prestige erleben. Unser Gewinner und seine Begleitung können entweder am 10. oder am 17. Juli 2026 ihre achttägige Reise im Hauptdeck antreten. Unterwegs lernen die Urlauber prachtvolle Städte wie Linz, Wien, Budapest, Bratislava und die idyllische Wachau mit Weinbergen, Schlössern und historischen Altstädten kennen. Das Gewinner-Paar darf sich auf ein inkludiertes Ausflugspaket, kulinarische Spezialitäten an Bord und unvergessliche Panoramablicke auf die Donau freuen. Nicht enthalten sind die Kosten für An- und Abreise, Getränkepaket, Trinkgelder und persönliche Auslagen. 
www.thurgau-travel.de

Verlosung

prisma und Thurgau Travel verlosen einmal die achttägige Flussreise „Glanzlichter der Donau“ im Juli für zwei Personen mit Start und Ende in Linz im Wert von 3340 Euro.

Einfach bis zum 1.5.2026 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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