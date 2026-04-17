Gewinne das Buch "Gärten des Jahres 2026"

Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Garten- und Landschaftsbauer werden jährlich aufgerufen, besonders gelungene, realisierte Privatgärten einzureichen, die von einer renommierten Jury ausgewählt und prämiert werden. Das Buch zeigt eine beeindruckende Vielfalt unterschiedlichster Privatgärten anhand von über 400 Farbabbildungen und Gartenplänen.

Detaillierte Angaben zu Besonderheiten des Grundstücks, des Konzepts, der verwendeten Materialien und der Auswahl der Pflanzen runden die 50 Gartenporträts ab. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten Branchenevents; 2026 werden bereits zum elften Mal die Sieger gekürt. Die Dokumentation ist für Gartenplaner und Gartenbe sitzer gleichermaßen ein vorzügliches Kompendium, um sich inspirieren zu lassen. Zum achten Mal wurden dieses Jahr die besten Produkt-Innovationen in Architects‘ Choice ausgezeichnet.

"Gärten des Jahres 2026", Susanne Wiborg & Konstanze Neubauer, 336 Seiten, Callwey Verlag, ISBN 978-3-7667-2793-0