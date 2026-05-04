Für Sie gelesen: "Herzensangelegenheit"

Jedes Jahr kommen allein in Deutschland rund 6000 Kinder mit angeborenem Herzfehler zur Welt. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal – und manchmal die Hoffnung, das Unmögliche doch zu schaffen. Professor Martin Kostelka, Chef-

arzt der Kinderherzchirurgie am renommierten Helios-Universitätsklinikum Leipzig, gehört mit einer Erfolgsquote von über 97 Prozent und mehr als 10 000 erfolgreich operierten kleinen Patienten zu den erfahrensten Kinderherzchirurgen Europas. In seinem Buch „Herzensangelegenheit. Ein Kinderherzchirurg über die große Verantwortung für kleine Herzen“ gewährt Professor Kostelka erstmals Einblicke in seine außergewöhnliche Arbeit. Er schildert berührende Schicksale aus dem OP-Saal, lässt Eltern zu Wort kommen und zeigt, wie intensive Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen Leben retten kann. Doch er verschweigt auch nicht die Grenzen moderner Medizin. Auch unangenehme Themen wie Sparzwang in Krankenhäusern werden nicht ausgespart. So widmet er sich in dem Buch auch der unbequemen Frage: Wer entscheidet über Leben und Tod, wenn Ressourcen knapp werden?