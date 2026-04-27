Aktionstage für die Gesundheit

Den ganzen Mai über läuft „Rauchfrei im Mai“ (www.rauchfrei-im-mai.de), eine Aktion, bei der Menschen in der Gemeinschaft das Thema Rauch stopp angehen können und dabei unterstützt werden. Auf Dienstag, 5. Mai, fallen der Welt-Hebammentag, der auf die wichtige Arbeit von Hebammen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett aufmerksam machen soll, der Tag des herzkranken Kindes, der für die Situation von herzkranken Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sensibilisieren möchte, und der Welttag der Handhygiene (das Datum 5.5. symboli siert die fünf Finger an jeder Hand), der daran erinnern soll, wie wichtig richtiges Händewaschen für Gesund heit und Wohlbefinden ist. Immer am ersten Dienstag im Mai, und damit in diesem Jahr ebenfalls am 5. Mai, findet der Welt-Asthma-Tag statt. Von der Erkrankung sind in Deutschland nach Schätzungen rund 3,5 Millio nen Menschen betroffen. Diesmal steht die Forderung nach einem Zugang zu Inhalatoren mit wirkungsvollen Medikamenten für alle von Asthma Betroffenen im Mittelpunkt.