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Aktionstage für die Gesundheit

Gesundheitsmeldung

Aktionstage für die Gesundheit

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Der Mai ist reich an Gesundheitstagen: Von Rauchfrei-Aktionen über den Welt-Hebammentag bis hin zum Asthma-Tag wird auf wichtige Gesundheitsthemen aufmerksam gemacht.
Der Kalendermonat Mai.
Im Mai stehen einige Tage zur Gesundheit an. Fotoquelle: picture alliance / Zoonar | alexlmx

Im Mai gibt es zahlreiche Aktionstage, die auf be stimmte Aspekte im Gesundheitsbereich aufmerk sam machen wollen. Hier eine kleine Auswahl für die ersten Tage:

Den ganzen Mai über läuft „Rauchfrei im Mai“ (www.rauchfrei-im-mai.de), eine Aktion, bei der Menschen in der Gemeinschaft das Thema Rauch stopp angehen können und dabei unterstützt werden. Auf Dienstag, 5. Mai, fallen der Welt-Hebammentag, der auf die wichtige Arbeit von Hebammen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett aufmerksam machen soll, der Tag des herzkranken Kindes, der für die Situation von herzkranken Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sensibilisieren möchte, und der Welttag der Handhygiene (das Datum 5.5. symboli siert die fünf Finger an jeder Hand), der daran erinnern soll, wie wichtig richtiges Händewaschen für Gesund heit und Wohlbefinden ist. Immer am ersten Dienstag im Mai, und damit in diesem Jahr ebenfalls am 5. Mai, findet der Welt-Asthma-Tag statt. Von der Erkrankung sind in Deutschland nach Schätzungen rund 3,5 Millio nen Menschen betroffen. Diesmal steht die Forderung nach einem Zugang zu Inhalatoren mit wirkungsvollen Medikamenten für alle von Asthma Betroffenen im Mittelpunkt.

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