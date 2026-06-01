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Für Sie gelesen: „Macht Musik! Wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht“

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Für Sie gelesen: „Macht Musik! Wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht“

01.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Dr. Pop zeigt in seinem Buch "Macht Musik!", wie tief Musik unser Leben beeinflusst, von der pränatalen Phase bis ins hohe Alter. Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Anekdoten beleuchtet er die positiven Effekte der Musik auf Entwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen.
Kiepenheuer & Witsch
Macht Musik! von Dr. Pop Fotoquelle: Kiepenheuer & Witsch

Der promovierte Musikwissenschaftler Markus Henrik, besser bekannt als Dr. Pop, ist als Musikexperte gern gesehener Gast in verschiedenen TV-Formaten, geht mit seinen Solo-Programmen auf Tour und ist regelmäßig mit „Dr. Pops Tonstudio“ im Radio zu hören. Mit seinem Buch „Macht Musik!“ zeigt er auf, wie Musik uns das ganze Leben über begleitet und warum sie einen positiven Einfluss auf die Menschen hat. Schon ungeborene Kinder nehmen demnach den Herzschlag der Mutter und Stimmen von außen wahr, Babys haben ein erstaunliches Gefühl für Rhythmus, und auch später im Kindergarten und in der Schule wirken sich Musik und Musikunterricht positiv auf die Entwicklung aus. Wer gemeinsam musiziert, hat weniger Konflikte untereinander – und sogar die musikalischen Geschmackskonflikte zwischen den Generationen können gelöst werden. Dr. Pop mischt interessante, wissenschaftlich fundierte Fakten, Anekdoten und gute Tipps zu einem lesenswerten Gesamtwerk, aus dem auch Nicht-Musikexperten viel mitnehmen können.

„Macht Musik! Wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht“
von Dr. Pop, Kiepenheuer & Witsch, 336 Seiten, 23 Euro
ISBN: 978-3-462-00899-9

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