Für Sie gelesen: „Macht Musik! Wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht“

Der promovierte Musikwissenschaftler Markus Henrik, besser bekannt als Dr. Pop, ist als Musikexperte gern gesehener Gast in verschiedenen TV-Formaten, geht mit seinen Solo-Programmen auf Tour und ist regelmäßig mit „Dr. Pops Tonstudio“ im Radio zu hören. Mit seinem Buch „Macht Musik!“ zeigt er auf, wie Musik uns das ganze Leben über begleitet und warum sie einen positiven Einfluss auf die Menschen hat. Schon ungeborene Kinder nehmen demnach den Herzschlag der Mutter und Stimmen von außen wahr, Babys haben ein erstaunliches Gefühl für Rhythmus, und auch später im Kindergarten und in der Schule wirken sich Musik und Musikunterricht positiv auf die Entwicklung aus. Wer gemeinsam musiziert, hat weniger Konflikte untereinander – und sogar die musikalischen Geschmackskonflikte zwischen den Generationen können gelöst werden. Dr. Pop mischt interessante, wissenschaftlich fundierte Fakten, Anekdoten und gute Tipps zu einem lesenswerten Gesamtwerk, aus dem auch Nicht-Musikexperten viel mitnehmen können.