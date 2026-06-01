Für Sie gelesen: 2 Tipps für Fußball-Fans

In „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ erzählt Bayern-Star Jamal Musiala von seiner Zeit in England, seinen Herausforderungen in der dortigen Schule sowie davon, wie ihm das Kicken geholfen hat, Freunde zu finden und seinen Traum zu verfolgen. In „Mein Start bei den Bayern“ geht es anschließend um seine Rückkehr nach Deutschland, den Beginn an der Bayern-Akademie und den Weg Richtung Profifußball – geschrieben als leicht lesbare Fußballreihe für junge Fans.