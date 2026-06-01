Für Sie gelesen: 2 Tipps für Fußball-Fans

In „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ erzählt Bayern-Star Jamal Musiala von seiner Zeit in England, seinen Herausforderungen in der dortigen Schule sowie davon, wie ihm das Kicken geholfen hat, Freunde zu finden und seinen Traum zu verfolgen. In „Mein Start bei den Bayern“ geht es anschließend um seine Rückkehr nach Deutschland, den Beginn an der Bayern-Akademie und den Weg Richtung Profifußball – geschrieben als leicht lesbare Fußballreihe für junge Fans.
„Mein Fußball-Abenteuer beginnt“; „Mein Start bei den Bayern“
von Julien Wolff und Jamial Musiala, Oetinger, jeweils 64 Seiten und 12 Euro
ISBN: 978-3-7512-0832-1; 978-3-7512-0831-4
„FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – Das offizielle Buch“ von Panini bietet Spielerporträts, detaillierten Analysen aller 48 Teams sowie Hintergrundinformationen zu Stadien, Gastgeberstädten und der WM-Ge schichte. Durch einen übersichtlichen Spielplan und Tabellen zum Eintragen können kleine und große Fußballfans das bislang größte WM-Turnier interaktiv begleiten. Ergänzt wird der Guide durch Actionfotos und interessante Statistiken zu den bisherigen WM-Turnieren. Ein praktischer Appetithappen zur Vorfreude auf die WM.
„FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – Das offizielle Buch“
von Keir Radnedge, Panini Verlag, 128 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-3833247903