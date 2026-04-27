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 Für Sie gelesen: "Der allertollste Bruder der Welt"

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Für Sie gelesen: "Der allertollste Bruder der Welt"

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Nano und Felix sind unzertrennlich, doch auch Geschwisterliebe hat ihre Herausforderungen. In Ben Mantles Buch erleben kleine und große Leser, wie die Brüder durch Konflikte und Versöhnung wachsen.
Das Buch "Der allertollste Bruder der Welt"
"Der allertollste Bruder der Welt" Fotoquelle: Verlag

Nano hat es gut, schließlich hat er mit Felix den allerbesten, allertollsten großen Bruder auf der ganzen Welt. Alles machen die beiden zusammen – wobei Nano gar nicht bemerkt, dass er seinem Bruder manchmal ziemlich auf die Nerven geht, insbesondere wenn er wieder mal dessen Pläne beim Spielen durchkreuzt. Irgendwann möchte Felix daher einfach einmal Zeit für sich haben und sperrt Nano aus. Zu allem Überfluss gibt Mama ihm auch noch recht und erzählt Nano etwas davon, dass Menschen „Freiraum“ brauchen. Also muss Nano sich selbst etwas ausdenken und alleine spielen. Aber dann hilft Felix ihm nicht einmal, als der Regen kommt... Wie die beiden Brüder doch wieder zusammenfinden, erleben die kleinen und großen Leser auf den folgenden Seiten. Ein liebevoll gestaltetes Buch über Geschwisterliebe, kleine und größere Konflikte – und das Versöhnen. Da die Geschichte aus der Sicht des kleinen Bruders erzählt wird, ist sie besonders für jüngere Geschwister gut geeignet, um ihnen zu erklären, dass man sich auch dann lieb haben kann, wenn man nicht immer alles zusammen macht. 

„Der allertollste Bruder der Welt“ 
von Ben Mantle, 40 Seiten, 15 Euro, für Kinder ab 4 Jahren
ISBN: 978-3-328-30447-0

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