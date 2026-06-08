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Für Sie gelesen: „Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ von Marco Fuchs

Fußball-WM 2026

Für Sie gelesen: „Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ von Marco Fuchs

08.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Teams beginnt. Erfahren Sie alles über das Turnier, die Austragungsorte Kanada, Mexiko und USA sowie die Gegner der deutschen Mannschaft. Das Buch "Kick it!" von Marco Fuchs bietet umfassende Infos, ein Quiz und Rückblicke auf frühere Turniere.
„Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ von Marco Fuchs
„Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ von Marco Fuchs Fotoquelle: Verlag

Der WM-Sommer ist da, in diesen Tagen startet die Mega-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Teams. Die insgesamt 104 Spiele werden in Kanada, Mexico und den USA ausgetragen, einige Nationen wie Curaçao oder Kap Verde geben ihr Debut bei einer Endrunde. Wer sich im heimischen Wohnzimmer auf den letzten Drücker fit machen möchte fürs Turnier, kann sich mit „Kick it!“ bestens einstimmen. Das Buch bietet grundlegende Infos (Wo wird das Finale ausgetragen?), Nischenwissen (Wie heißen die Maskottchen?), stellt die Vorrunden-Gegner der deutschen Elf vor und taucht tief in die WM-Geschichte ein. Wer bereits alles über Fußball und die Weltmeisterschaften weiß, kann das bei einem 50 Fragen umfassenden Quiz unter Beweis stellen – die Auflösung inklusive vieler Bilder wird natürlich ebenfalls mitgeliefert. Zum Schluss gibt es noch kurze Rückblicke auf die bisherigen WM-Turniere der Männer und der Frauen. Ein schöner Zeitvertreib beim Warten auf den Anpfiff. 

„Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ 
von Marco Fuchs, KiWi-Taschenbuch, 144 Seiten, 10 Euro
ISBN: 978-3-462-01422-8

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