Für Sie gelesen: „Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“

„Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“ ist ein Gesundheits- und Kochbuch, das die Bedeutung von Eiweiß für den Körper erklärt und zeigt, wie sich eine proteinreiche Ernährung einfach in den Alltag integrieren lässt Die Autoren erläutern, wa-rum Proteine für Muskeln, Knochen, Organe, Immunsystem und Stoffwechsel unverzichtbar sind. Zudem gehen sie darauf ein, wie eiweißreiche Kost beim Abnehmen helfen kann, indem sie länger sättigt und Heißhungerattacken vorbeugt. Ein besonderes Augenmerk legen die Ernährungs-Docs auf hochwertige pflanzliche Eiweißquellen und deren gesundheitliche Vorteile. 100 Rezepte, die reich an Proteinen sind und gleichzeitig gesund und genussvoll bleiben, bilden den Hauptteil des Buchs. Sie sollen Menschen dabei unterstützen, fitter zu werden, Muskeln zu erhalten, gesund abzunehmen oder sich im Alter ausgewogen zu ernähren. Das Buch zeigt, wie Eiweiß als „Alleskönner-Nährstoff“ zu mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden beitragen kann.