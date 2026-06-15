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Für Sie gelesen: „Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“

Protein-Rezepte

Für Sie gelesen: „Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“

15.06.2026, 02.00 Uhr
von Felix Förster
Das Buch ‚Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte‘ zeigt, wie wichtig Eiweiß für Muskeln, Knochen und Stoffwechsel ist und bietet köstliche, gesunde Rezepte für den Alltag. Ideal für Muskelaufbau, Gewichtsreduktion und ausgewogene Ernährung im Alter.
Das Buch „Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“
Das Buch „Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“ Fotoquelle: Verlag

„Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“ ist ein Gesundheits- und Kochbuch, das die Bedeutung von Eiweiß für den Körper erklärt und zeigt, wie sich eine proteinreiche Ernährung einfach in den Alltag integrieren lässt Die Autoren erläutern, wa-rum Proteine für Muskeln, Knochen, Organe, Immunsystem und Stoffwechsel unverzichtbar sind. Zudem gehen sie darauf ein, wie eiweißreiche Kost beim Abnehmen helfen kann, indem sie länger sättigt und Heißhungerattacken vorbeugt. Ein besonderes Augenmerk legen die Ernährungs-Docs auf hochwertige pflanzliche Eiweißquellen und deren gesundheitliche Vorteile. 100 Rezepte, die reich an Proteinen sind und gleichzeitig gesund und genussvoll bleiben, bilden den Hauptteil des Buchs. Sie sollen Menschen dabei unterstützen, fitter zu werden, Muskeln zu erhalten, gesund abzunehmen oder sich im Alter ausgewogen zu ernähren. Das Buch zeigt, wie Eiweiß als „Alleskönner-Nährstoff“ zu mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden beitragen kann. 

„Die Ernährungs-Docs – Unsere 100 besten Protein-Power-Rezepte“
von Matthias Riedl, Jörn Klasen, Viola Andresen, Silja Schäfer, ZS Verlag, 224 Seiten, 27,90 Euro
ISBN: 978-3-965-84631-9

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