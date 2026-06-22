Lese-Tipp: „Finanzen & Rechtliches rund ums Baby“

Schwangerschaft und Geburt stellen das Leben der werdenden Eltern ordentlich auf den Kopf. Oft mischen sich in die große Vorfreude auch Sorgen darüber, wie wohl alles werden wird. Hinzu kommt eine endlos erscheinende To-do-Liste, denn gerade für das erste Kind müssen Dinge wie Möbel, Kleidung und vieles mehr erst noch angeschafft werden. Eine Sache, mit der viele sich in dieser turbulenten Zeit schwer tun, sind die Finanzen. Elterngeld, Anträge, Versicherungen – das klingt alles kompliziert. Mit dem Ratgeber von Diana Leib (auf Instagram bekannt als „zweitoechter“) bekommen Eltern einen guten und verständlichen Überblick über Finanzen und Recht – und zwar von einer dreifachen Mutter, die weiß, wovon sie spricht.