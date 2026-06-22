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Lese-Tipp: „Finanzen & Rechtliches rund ums Baby“

Ratgeber für Eltern

Lese-Tipp: „Finanzen & Rechtliches rund ums Baby“

22.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Schwangerschaft und Geburt verändern das Leben grundlegend. Mit dem Ratgeber von Diana Leib erhalten Eltern hilfreiche Tipps zu Finanzen und Recht. Die dreifache Mutter erklärt verständlich, worauf es bei Elterngeld, Anträgen und Versicherungen ankommt, und gibt wertvolle Ratschläge für die finanzielle Zukunft.
Das Buch-Cover von „Finanzen & Rechtliches rund ums Baby“
Das Buch-Cover von „Finanzen & Rechtliches rund ums Baby“ Fotoquelle: Verlag

Schwangerschaft und Geburt stellen das Leben der werdenden Eltern ordentlich auf den Kopf. Oft mischen sich in die große Vorfreude auch Sorgen darüber, wie wohl alles werden wird. Hinzu kommt eine endlos erscheinende To-do-Liste, denn gerade für das erste Kind müssen Dinge wie Möbel, Kleidung und vieles mehr erst noch angeschafft werden. Eine Sache, mit der viele sich in dieser turbulenten Zeit schwer tun, sind die Finanzen. Elterngeld, Anträge, Versicherungen – das klingt alles kompliziert. Mit dem Ratgeber von Diana Leib (auf Instagram bekannt als „zweitoechter“) bekommen Eltern einen guten und verständlichen Überblick über Finanzen und Recht – und zwar von einer dreifachen Mutter, die weiß, wovon sie spricht.

Die Expertin verdeutlicht, mit welchen Kosten Eltern rechnen müssen, gibt Tipps, wie sich das Elterngeld optimal nutzen lässt und welche weitere staatliche Unterstützung es gibt, und zeigt auf, wie später die Rückkehr ins Berufsleben gut gelingen kann. Zum Schluss gibt es ein Kapitel dazu, wie Familien es schaffen können, langfristig finanziell gut dazustehen, etwa mit ETFs. Checklisten am Ende helfen dabei, den Überblick  zu behalten. Ein hilfreiches Buch mit vielen wertvollen Tipps.

„Finanzen & Rechtliches rund ums Baby“ von Diana Leib, FBV, 160 Seiten, 15 Euro ISBN: 978-3-95972-309-1

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