Home Magazin Lesetipps

  Für Sie gelesen: "Ich will mitkochen!"

Lesetipp

 Für Sie gelesen: "Ich will mitkochen!"

27.04.2026, 02.00 Uhr
von Felix Förster
Susanne Dorner zeigt mit ihrem neuen Familien-Kochbuch, wie gemeinsames Kochen mit Kindern nicht nur Spaß macht, sondern auch die Selbstständigkeit fördert und gesunde Essgewohnheiten aufbaut. Perfekt für Familien mit Kindern vom Kindergarten- bis Teeniealter.
Das Buch "Ich will mitkochen!"
"Ich will mitkochen!" Fotoquelle: Verlag

Susanne Dorner ist mit „Ich will mitkochen!“ ein Familien-Kochbuch mit Mitmach-Charakter gelungen. Dorner ist selbst Mutter, ausgebildete Köchin und Kinder-Mentaltrainerin, dementsprechend praxisnah richtet sie sich an Eltern, die das berühmte „Ich will mitkochen!“ ihrer Kinder nicht mehr als Störung, sondern als willkommene Chance sehen möchten. Das Buch ist genau richtig für Familien mit Kindern vom Kindergarten- bis zum Teeniealter und zeigt, wie gemeinsames Kochen Spaß macht, die Selbstständigkeit fördert, gesunde Essgewohnheiten aufbaut und wertvolle Familienzeit schafft.
Statt perfekter Instagram-Gerichte geht es hier um echten Mitmach-Spaß: Kinder dürfen schnippeln, rühren, naschen, kneten, dekorieren und stolz auf ihr eigenes Ergebnis sein – auch wenn es mal nicht perfekt aussieht. Dabei gibt es einfache, gesunde und alltagstaugliche Rezepte, die nach Altersstufen markiert sind, sodass Eltern sofort sehen können, welche Schritte ein Vierjähriger, ein Siebenjähriger oder ein Teenager schon selbst übernehmen kann. Jede Anleitung ist kindgerecht formuliert, mit Sicherheits-Tipps und konkreten „Das kann dein Kind schon machen“-Hinweisen. Die Palette der Gerichte ist sehr groß und bunt. 

„Ich will mitkochen!“ 
von Susanne Dorner, riva Verlag, 208 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-7423-0318-9

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Der allertollste Bruder der Welt"

Lesetipp
Das Buch "Der allertollste Bruder der Welt"

Für Sie gelesen: "Läuft bei uns! Ein pädagogisch- psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule"

Lesetipp
Das Buch "Läuft bei uns! Ein pädagogisch- psychologischer Wegweiser für ein neues Miteinander in der Schule"

Für Sie gelesen: "George Lucas: Episode 2"

Graphic Novel-Highlight
Das Buch "George Lucas: Episode 2".

Für Sie gelesen: "AnNa R." und "Miles Davis. Sound eines Lebens"

Lesetipps
„AnNa R.“ von Alexander Kern

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Lesetipp
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Für Sie gelesen: "Smillas Gespür für Käfer" und "Staub"

Lesetipps
Das Buch "Smillas Gespür für Käfer"

Für Sie gelesen: "King Bomber Karl" und "Tore, Tränen und Triumphe"

Lesetipps
Das Buch "King Bomber Karl"

Für Sie gelesen: "Spaziergang zur Unsterblichkeit"

Lesetipp
„Spaziergang zur Unsterblichkeit: Mit kleinen Schritten länger besser leben“ von Nils Behrens.

Für Sie gelesen: "Vincent" und "Simplicissimus"

Lesetipps
Das Buch "Vincent".

Für Sie gelesen: "Der stille Dickmacher"

Gesundheits-Lesetipp
Das Buch "Der stille Dickmacher" von Daniela Kielkowski.

Für Sie gelesen: "Mordseemusik" und "Schroffe Klippen"

Lesetipps
„Mordseemusik“ von Emmi Johannsen

Für Sie gelesen: "Sandman" von Neil Gaiman

Lesetipp
"Sandman" von Neil Gaiman