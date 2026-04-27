  Für Sie gelesen: "Ich will mitkochen!"

Susanne Dorner ist mit „Ich will mitkochen!“ ein Familien-Kochbuch mit Mitmach-Charakter gelungen. Dorner ist selbst Mutter, ausgebildete Köchin und Kinder-Mentaltrainerin, dementsprechend praxisnah richtet sie sich an Eltern, die das berühmte „Ich will mitkochen!“ ihrer Kinder nicht mehr als Störung, sondern als willkommene Chance sehen möchten. Das Buch ist genau richtig für Familien mit Kindern vom Kindergarten- bis zum Teeniealter und zeigt, wie gemeinsames Kochen Spaß macht, die Selbstständigkeit fördert, gesunde Essgewohnheiten aufbaut und wertvolle Familienzeit schafft.

Statt perfekter Instagram-Gerichte geht es hier um echten Mitmach-Spaß: Kinder dürfen schnippeln, rühren, naschen, kneten, dekorieren und stolz auf ihr eigenes Ergebnis sein – auch wenn es mal nicht perfekt aussieht. Dabei gibt es einfache, gesunde und alltagstaugliche Rezepte, die nach Altersstufen markiert sind, sodass Eltern sofort sehen können, welche Schritte ein Vierjähriger, ein Siebenjähriger oder ein Teenager schon selbst übernehmen kann. Jede Anleitung ist kindgerecht formuliert, mit Sicherheits-Tipps und konkreten „Das kann dein Kind schon machen“-Hinweisen. Die Palette der Gerichte ist sehr groß und bunt.