Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: „Eden – Wenn das Sterben beginnt“ von Marc Elsberg

Apokalyptische Szenarien

Für Sie gelesen: „Eden – Wenn das Sterben beginnt“ von Marc Elsberg

08.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
In Marc Elsbergs neuem Thriller "Eden" prophezeit das KI-Programm von Piero Manzano globale Katastrophen. Wird die Welt seine Warnungen ernst nehmen, bevor es zu spät ist?
„Eden – Wenn das Sterben beginnt“ von Marc Elsberg
„Eden – Wenn das Sterben beginnt“ von Marc Elsberg Fotoquelle: Verlag

Im aktuellen Buch „Eden“ von Bestseller-Autor Marc Elsberg gibt es ein Wiedersehen mit dem IT-Experten Piero Manzano, der bereits in „Blackout“ eine wichtige Rolle gespielt hat. Fans erinnern sich: In diesem Buch war in Europa das Stromnetz zusammengebrochen – mit dramatischen Folgen. Nun, einige Jahre später, hat Manzano ein KI-Programm entwickelt, das bestimmte Ereignisse durch Berechnungen „vorhersagen“ kann. Er sieht damit zum Beispiel voraus, dass es in der Bucht von Triest zu einem Fischsterben kommen wird. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige drohende Katastrophe, auch anderswo auf der Welt braut sich Unheil zusammen. So taucht beispielsweise in der Karibik ein Riesenkalmar auf, und am Amazonas verdorren die Böden. Elsberg schildert die Erlebnisse verschiedener Protagonisten in ganz unterschiedlichen  Regionen der Erde und verknüpft sie zu einem spannenden Thriller. Wird Manzanos Warnung vor der Krise Gehör finden? Und wie werden die Gegenspieler versuchen, ihre Interessen durchzusetzen?

„Eden – Wenn das Sterben beginnt“ 
von Marc Elsberg, Blanvalet, 768 Seiten, 28 Euro
ISBN: 978-3-7645-0866-1

Derzeit beliebt:
>>Faszination Cosplay
>>Für Sie gespielt: XOXO, Pick a Chicken und Memoett
>>"Tinder und Co.": Palina Rojinski im Liebeschaos
>>Die Jägerin wird zur Gejagten

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: „Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ von Marco Fuchs

Fußball-WM 2026
„Kick it! Das große Spiegel-Fußball-Buch“ von Marco Fuchs

Für Sie gelesen: „Bucketlist für den Ruhestand – Die 50 besten Reiseziele weltweit“

Reiseziele für Rentner
MairDuMont

Für Sie gelesen: „Macht Musik! Wie Musik uns ein Leben lang trägt und glücklich macht“

Lesetipps
Kiepenheuer & Witsch

Für Sie gelesen: 2 Tipps für Fußball-Fans

Lesetipps
„Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ von Julien Wolff und Jamial Musiala.

Für Sie gelesen: „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill

Schattenabenteuer
Das Buch „Shadowrunner 1 – Aufbruch ins Reich der Schatten“ von Melissa C. Hill

Für Sie gelesen: "Wir Kinder vom Bolzi"

Kinderbuch-Fußball
Das Buch „Wir Kinder vom Bolzi“ von Veronika Wiggert

Für Sie gelesen: „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“

Lesetipp
Das Buch „Der Darm-Doc – Wie du deine Verdauungsprobleme in den Griff bekommst“

Für Sie gelesen: "Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine"

Kinderliteratur-Crossover
„Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine“ von Erhard Dietl und Paul Maar.

Für Sie gelesen: "100 Kinder in Deutschland"

Kindervielfalt
„100 Kinder in Deutschland“ von Christoph Drösser und Nora Coenenberg

Für Sie gelesen: "Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben"

Lesetipp
Das Buch „Der Tod ist dein letzter großer Termin. Ein Bestatter erzählt vom Leben“ von Christoph Kuckelkorn

Für Sie gelesen: "Herzensangelegenheit"

Lesetipp
buch-guf

Für Sie gelesen: "Der allertollste Bruder der Welt"

Lesetipp
Das Buch "Der allertollste Bruder der Welt"