Für Sie gelesen: „Eden – Wenn das Sterben beginnt“ von Marc Elsberg

Im aktuellen Buch „Eden“ von Bestseller-Autor Marc Elsberg gibt es ein Wiedersehen mit dem IT-Experten Piero Manzano, der bereits in „Blackout“ eine wichtige Rolle gespielt hat. Fans erinnern sich: In diesem Buch war in Europa das Stromnetz zusammengebrochen – mit dramatischen Folgen. Nun, einige Jahre später, hat Manzano ein KI-Programm entwickelt, das bestimmte Ereignisse durch Berechnungen „vorhersagen“ kann. Er sieht damit zum Beispiel voraus, dass es in der Bucht von Triest zu einem Fischsterben kommen wird. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige drohende Katastrophe, auch anderswo auf der Welt braut sich Unheil zusammen. So taucht beispielsweise in der Karibik ein Riesenkalmar auf, und am Amazonas verdorren die Böden. Elsberg schildert die Erlebnisse verschiedener Protagonisten in ganz unterschiedlichen Regionen der Erde und verknüpft sie zu einem spannenden Thriller. Wird Manzanos Warnung vor der Krise Gehör finden? Und wie werden die Gegenspieler versuchen, ihre Interessen durchzusetzen?