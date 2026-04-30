"Tinder und Co.": Palina Rojinski im Liebeschaos

Im Zeitalter von Tinder und Co. ist es wahrlich nicht leicht, die große Liebe fürs Leben zu finden. Doch noch schwieriger wird es, wenn man dafür nur wenig Zeit hat. Vor dieser Herausforderung steht Interior-Designerin Ivy (Palina Rojinski, Foto), die bei einer Tarot-Lesung eine ominöse Prophezeiung erhält: Ihre große Liebe soll jemand aus ihrer Vergangenheit sein. Und zu allem Übel bleiben ihr nur drei Monate Zeit, diese Person ausfindig zu machen. Sechs Folgen lang begleitet die Serie Ivy und den schicksalhaftesten Sommer ihres Lebens.
„My Ex“
Ab Mittwoch, 6. Mai, 21.45 Uhr, wöchentlich in Doppelfolge in ZDFneo.
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