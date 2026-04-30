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"Tinder und Co.": Palina Rojinski im Liebeschaos

Tarot und Liebe

Palina Rojinski im Liebeschaos

30.04.2026, 15.37 Uhr
von Sarah Hegemann
In der Serie My Ex steht Ivy vor der Herausforderung, innerhalb von drei Monaten ihre große Liebe aus der Vergangenheit zu finden. Mit Tarot-Karten und wenig Zeit im Gepäck beginnt die spannende Suche.
Palina Rojinski mit Karten in der Hand vor glitzernem Hintergrund.
Ivy (Palina Rojinski) sucht in "My Ex" die große Liebe. Fotoquelle: ZDF/EYECANDY Berlin/Maximilian Baier

Im Zeitalter von Tinder und Co. ist es wahrlich nicht leicht, die große Liebe fürs Leben zu finden. Doch noch schwieriger wird es, wenn man dafür nur wenig Zeit hat. Vor dieser Herausforderung steht Interior-Designerin Ivy (Palina Rojinski, Foto), die bei einer Tarot-Lesung eine ominöse Prophezeiung erhält: Ihre große Liebe soll jemand aus ihrer Vergangenheit sein. Und zu allem Übel bleiben ihr nur drei Monate Zeit, diese Person ausfindig zu machen. Sechs Folgen lang begleitet die Serie Ivy und den schicksalhaftesten Sommer ihres Lebens.

„My Ex“  
Ab Mittwoch, 6. Mai, 21.45 Uhr, wöchentlich in Doppelfolge in ZDFneo.

Palina Rojinski: "Ich habe keine Erfahrung mit Online-Dating"
Bei einer Tarot-Lesung eines hippen Großstadtorakels erhält Ivy in der Serie „My Ex“ eine überraschende Prophezeiung: Ihre große Liebe ist jemand aus ihrer Vergangenheit. Und zu allem Übel hat sie nur drei Monate Zeit, diese Person ausfindig zu machen. Im Interview spricht Palina Rojinski über ihre Rolle in der ZDFneo-Serie und verrät, was für sie ein gutes und ein schlechtes Date ausmacht.
Dating-Abenteuer
Palina Rojinski mit Karten in der Hand vor glitzernem Hintergrund.

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