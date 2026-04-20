Film- und Serien-Tipps für Kinder

Filme, TV-Sendungen und Serien schauen macht als Familie besonders viel Spaß. prisma stellt vier Highlights für Groß und Klein vor – von der Körpertausch-Komödie bis hin zum fantastischen Kinoabenteuer.

„Swapped – Getauscht“ In der animierten Buddy-Komödie „Swapped – Getauscht“ spielen ein kleines Waldtier, das einem Otter sehr ähnlich ist, und ein majestätischer Vogel die Hauptrolle. Ollie und Ivy, wie die beiden heißen, sind durch einen magischen Körpertausch gezwungen, miteinander auszukommen und ein Abenteuer zu bestehen. Der Netflix-Familienfilm spielt in einer fantasievollen Naturwelt und bietet viele lustige Momente, aber auch wichtige Lektionen für Kinder über Freundschaft und Zusammenhalt. Michael B. Jordan leiht dem Waldtier seine Stimme, Juno Temple spricht den Vogel.

„Der Wunderweltenbaum“ Ingenieurin Polly Thompson (Claire Foy) verliert ihren Job, als sie sich weigert, den neuen „intelligenten Kühlschrank“ der Firma seine Nutzer ausspionieren zu lassen. Kurzerhand zieht sie mit ihrem Ehemann Tim (Andrew Garfield) und ihren Kindern Fran, Joe und Beth aufs Land. Dort mieten sie eine baufällige Scheune. Tim rät den Kindern, sich vom Wald fernzuhalten. Doch Fran hält sich nicht daran und findet einen Baum, der sie und ihre Geschwister in Länder voller wundersamer Dinge teleportiert. Schnell freunden sie sich mit den Baumbewohnern Fee Seidenhaar (Nicola Coughlan), Frau Wasch (Jessica Gunning) und Mondgesicht (Nonso Anozie) an. Gemeinsam erleben sie Abenteuer – bis sie auf einer ihrer Reisen in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Madame Klaps (Rebecca Ferguson) notlanden müssen. Der Film basiert auf der Buchreihe von Enid Blyton und startet am 30. April im Kino.

Maus und Elefant Maus und Elefant sind echte Dauerbrenner im TV: „Die Sendung mit der Maus“ und „Die Sendung mit dem Elefanten“ begeistern seit Jahrzehnten junge wie ältere Fans. Viele heutige Eltern haben als Kinder schon selbst die Maus angeschaut – und können ab und zu in den aktuellen Sendungen sogar Elemente von „früher“ entdecken. Die Mischung aus Sachgeschichten, in denen spannende Dinge kindgerecht erklärt werden, und Unterhaltung funktioniert nach wie vor. Längst sind Maus und Elefant aber nicht mehr nur im TV und in der ARD-Mediathek zu Hause, sondern auch im Internet, im Radio und manchmal auch bei Live-Events wie Konzerten. Ein besonderes Highlight ist zudem „Türen auf mit der Maus“ am

3. Oktober. Zu diesem Anlass öffnen viele Unternehmen, Vereine oder Labore ihre Türen und zeigen, was sich dahinter verbirgt. In diesem Jahr lautet das Motto „Kleine Wunder“. Alle Infos zum Türöffnertag gibt es unter: www.wdrmaus.de