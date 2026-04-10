Gewinne 2 Kinogutscheine und einen Taschenspiegel zu "GIRLS DON'T CRY"

GIRLS DON’T CRY erzählt die Geschichte von sechs Teenagern, ihrem selbstbewussten, weiblichen Handeln in erschütterten Lebensumständen, ihrem Wunsch, sich zu verlieben, sich zu befreien und für ein selbstbestimmtes Leben zu kämpfen, von Hoffnung getragen, von der Lust zu leben, trotz Verlust und Trauma.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3 x 2 Kinogutscheine und je einen Taschenspiegel zum Kinofilm "GIRLS DON'T CRY". Der Film läuft ab dem 30. April. Einfach bis zum 17.04.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!