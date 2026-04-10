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Gewinne 2 Kinogutscheine und einen Taschenspiegel zu "GIRLS DON'T CRY"

Gewinnspiel

Gewinne 2 Kinogutscheine und einen Taschenspiegel zu "GIRLS DON'T CRY"

10.04.2026, 13.45 Uhr
"GIRLS DON'T CRY" erzählt die bewegende Geschichte von sechs Teenagern, die trotz erschütterter Lebensumstände und Verlust für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen. Gewinne jetzt Kinogutscheine und Taschenspiegel!
2 Kinogutscheine zu "GIRLS DON'T CRY".
Gewinne 2 Kinogutscheine zu "GIRLS DON'T CRY".  Fotoquelle: Kooperationspartner
Ein Taschenspiegel zu "GIRLS DON'T CRY".
Gewinne einen Taschenspiegel zu "GIRLS DON'T CRY".  Fotoquelle: Kooperationspartner

Zum Kinofilm

GIRLS DON’T CRY erzählt die Geschichte von sechs Teenagern, ihrem selbstbewussten, weiblichen Handeln in erschütterten Lebensumständen, ihrem Wunsch, sich zu verlieben, sich zu befreien und für ein selbstbestimmtes Leben zu kämpfen, von Hoffnung getragen, von der Lust zu leben, trotz Verlust und Trauma.

Zur Verlosung

Wir verlosen 3 x 2 Kinogutscheine und je einen Taschenspiegel zum Kinofilm "GIRLS DON'T CRY". Der Film läuft ab dem 30. April. Einfach bis zum 17.04.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

3x2 Kinogutscheine und Taschenspiegel zu "GIRLS DON'T CRY"
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