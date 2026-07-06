Für Sie gespielt: "Cherry on Top", "Clips" und mehr

Hier gewinnt das Team, das am besten ohne Worte kommuniziert. Mit bunten Wäscheklammern werden auf den Auftragskarten Hinweise gegeben. Entscheidend sind Position, Richtung und geschickte Kombinationen. Farben oder Zahlen dürfen nicht genannt werden. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit den Leveln. Gemeinsames Knobeln sorgt für Aha-Momente.

„Clips“ von Emanuele Briano und Christine Alcouffe, Piatnik Vienna,

ab zehn Jahre, 12,25 Euro; EAN: 900-1-8906-7479-2

Bei „Cherry on Top“ geht es darum, Früchte und Farben geschickt zu überbieten. Die Karten werden so gelegt, dass größere Gruppen als beim vorherigen Spieler entstehen. Sowohl Früchte als auch Farben zählen separat. Taktik und vorausschauendes Spielen sind wichtig, um die Mitspieler zu blockieren. Das schnelle Kartenspiel lebt von cleveren Zügen und etwas Glück.

„Cherry On Top“ von Michael Diechtierow. Piatnik Vienna, ab acht Jahre, 9,99 Euro; EAN: 900-1-8906-7509-6

„Cross Words“ ist ein rasantes Wortspiel unter Zeitdruck. Aus den Buchstabenkarten werden möglichst viele und lange Wörter gebildet. Jeder Buchstabe bringt Punkte. Kurze Wörter helfen, Zeit zu gewinnen, während lange Wörter hohe Punktzahlen ermöglichen. Schnelligkeit und Kreativität entscheiden. Der Zeitdruck sorgt für spannende Momente und viel Gelächter in der Runde.

„Cross Words - Auf ein Wörtchen“ von David Mair, Piatnik Vienna, ab zehn Jahre, 20,45 Euro; EAN: 900-1-8906-7536-2

„Stadt Land Bingo“ verbindet Stadt-Land-Fluss mit Bingo. Die Blätter werden schnell mit Begriffen aus den vorgegebenen Kategorien gefüllt. Sobald „Bingo!“ gerufen wird, zählen nur die passenden Felder. Verschiedene Bingo-Muster und Schwierigkeitsstufen sorgen für Abwechslung. Kreative Antworten machen das Spiel besonders unterhaltsam. Ein frischer Twist für gesellige Runden.