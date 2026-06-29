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Romeo und Julia auf Tour

Musicaltournee

Romeo und Julia auf Tour

29.06.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Das preisgekrönte Musical „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ von Peter Plate und Ulf Leo Sommer geht erstmals auf große Tournee. Vom 12. August bis 7. Februar 2027 macht es Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Romeo und Julia Musical: eine Szene am Balkon
Die berühmte Balkon Szene darf auch in der Musicaladaption nicht fehlen. Fotoquelle: Sunstroem

Die tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia dürfte wohl jedem bekannt sein, denn der Stoff wurde schon zigmal verfilmt und auf die Bühne gebracht. Und dennoch lohnt sich ein Besuch des erfolgreichen deutschsprachigen Musicals „Romeo & Julia – Liebe ist alles“. Weshalb? Weil das Stück von Peter Plate und Ulf Leo Sommer („Rosenstolz“)

die zeitlosen Verse der Schlegel-Übersetzung mit kraftvollen Pop-Songs zu einem außergewöhnlichen Theatererlebnis verschmelzen lassen. Ein Wechselspiel aus poppigen Hits und emotionalen Arien. Mittendrin der „Rosenstolz“-Hit, der der Show seinen Titel leiht: „Liebe ist alles“.

„Wir sind vom Erfolg des Musicals und den euphorischen Reaktionen unseres Publikums immer noch komplett überwältigt“, sagen die Musical-Macher Plate und Sommer. „Es ist ein Stück, das Emotionen weckt, Grenzen sprengt und Menschen verbindet. Genau das, was wir alle jetzt und in Zukunft mehr denn je gebrauchen können.“ Tournee-Veranstalter Christian Herrmann ergänzt: „Wir sind glücklich, diesen echten Publikumsmagneten auf große Reise zu schicken und ein neues Kapitel in dessen Erfolgsgeschichte aufschlagen zu können. Das Stück spricht ein sehr breites Publikum an, und wir freuen uns sehr darauf, damit viele Menschen in vielen unterschiedlichen Städten inspirieren und unterhalten zu können.“ Das so packende wie berührende Stück ist aber keineswegs eine reine Tragödie, „sondern auch eine irre Komödie mit widersprüchlichen Charakteren rund um die Themen Liebe, Sex und Tod“, verspricht Peter Plate.

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Mehr als 500 000 Zuschauer haben das Musical während der Spielzeit im Berliner Theater des Westens gesehen. Vom 12. August bis 7. Februar 2027 geht die preisgekrönte Originalproduktion nun erstmals auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Show macht unter anderem in Düsseldorf, München und Bremen Halt.

„Romeo & Julia – Liebe ist alles“
Alle Tourtermine der deutschsprachigen Musicalproduktion sowie Tickets gibt es online.
www.atgtickets.de

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