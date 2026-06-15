Auf in den Tierpark!

Mit Spielplatz und Streichelgehege: prisma stellt fünf Parks vor, in denen sowohl kleine als auch große Besucher ihren Spaß haben.

Wildpark Frankenhof Auf 350 000 Quadratmetern erwarten die Besucher mehr als 400 Tiere aus heimischen und nordamerikanischen Wäldern. Neben Bisons, Wölfen und Hirschen leben auch exotischere Arten wie Erdmännchen, Nasenbären und Kängurus in dem weitläufigen Park. Außerdem gibt es Greifvogelschauen, einen Streichelzoo, einen riesigen Abenteuerspielplatz sowie einen Bauernhofspielplatz für Kleinkinder. Ein weiteres Highlight ist der der 2025 eröffnete Drachenturm mit XXL-Rutschen.

www.wildpark-frankenhof.de

Wilhelma Die Wilhelma in Stuttgart ist der einzige zoologisch-botanische Garten in Deutschland und einer der artenreichsten Zoos der Welt. Dort kann man auf etwa 30 Hektar rund 11 000 Tiere aus aller Welt erleben, darunter Flamingos, Papageien, Schlangenarten und Koalas. Highlight für die kleinen Besucher ist der Hauptspielplatz mit dem Thema Regenwald.

www.wilhelma.de

Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec werden etwa 500 Tiere aus knapp 100 Arten in naturnahen Gehegen präsentiert. Bedrohte Wildtierarten und alte Haustierrassen stehen dabei im Mittelpunkt. Viele begehbare Gehege mit Steinböcken, Hirschen und Grauen Riesenkängurus sorgen für unvergessliche Tierbegegnungen. Außerdem steht im Görlitzer Tierpark das einzige tibetische Dorf – inklusive landestypischer Tiere.

www.tierpark-goerlitz.de

Serengeti-Park Hodenhagen Ein Streifzug durch Afrika – mitten in Deutschland? Das geht, und zwar im Herzen Niedersachsens, am Rande der Lüneburger Heide. Dort liegt der Serengeti-Park, der mehr als 2000 freilaufenden Wildtieren ein naturnahes Zuhause bietet. Die Besucher können mit ihrem eigenen Auto oder mit einem Serengeti-Fahrzeug mit Guide auf Safari gehen. Die Dschungel-Welt kann zudem zu Fuß erkundet werden. Zusätzlich wartet ein Freizeitbereich mit mehr als 100 Attraktionen, Fahrgeschäften und Shows.

www.serengeti-park.de