Auf in den Tierpark!

Mit Spielplatz und Streichelgehege: prisma stellt fünf Parks vor, in denen sowohl kleine als auch große Besucher ihren Spaß haben.
Auf 350 000 Quadratmetern erwarten die Besucher mehr als 400 Tiere aus heimischen und nordamerikanischen Wäldern. Neben Bisons, Wölfen und Hirschen leben auch exotischere Arten wie Erdmännchen, Nasenbären und Kängurus in dem weitläufigen Park. Außerdem gibt es Greifvogelschauen, einen Streichelzoo, einen riesigen Abenteuerspielplatz sowie einen Bauernhofspielplatz für Kleinkinder. Ein weiteres Highlight ist der der 2025 eröffnete Drachenturm mit XXL-Rutschen.
www.wildpark-frankenhof.de
Die Wilhelma in Stuttgart ist der einzige zoologisch-botanische Garten in Deutschland und einer der artenreichsten Zoos der Welt. Dort kann man auf etwa 30 Hektar rund 11 000 Tiere aus aller Welt erleben, darunter Flamingos, Papageien, Schlangenarten und Koalas. Highlight für die kleinen Besucher ist der Hauptspielplatz mit dem Thema Regenwald.
www.wilhelma.de
Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec werden etwa 500 Tiere aus knapp 100 Arten in naturnahen Gehegen präsentiert. Bedrohte Wildtierarten und alte Haustierrassen stehen dabei im Mittelpunkt. Viele begehbare Gehege mit Steinböcken, Hirschen und Grauen Riesenkängurus sorgen für unvergessliche Tierbegegnungen. Außerdem steht im Görlitzer Tierpark das einzige tibetische Dorf – inklusive landestypischer Tiere.
www.tierpark-goerlitz.de
Ein Streifzug durch Afrika – mitten in Deutschland? Das geht, und zwar im Herzen Niedersachsens, am Rande der Lüneburger Heide. Dort liegt der Serengeti-Park, der mehr als 2000 freilaufenden Wildtieren ein naturnahes Zuhause bietet. Die Besucher können mit ihrem eigenen Auto oder mit einem Serengeti-Fahrzeug mit Guide auf Safari gehen. Die Dschungel-Welt kann zudem zu Fuß erkundet werden. Zusätzlich wartet ein Freizeitbereich mit mehr als 100 Attraktionen, Fahrgeschäften und Shows.
www.serengeti-park.de
Der naturnahe Park in Schmidt bei Nideggen in der Eifel beherbergt heimische Wildtiere und zahme Haus- und Nutztierarten. Der Tierpark wurde 1968 eröffnet und befindet sich seither in Familienhand.
Das Schöne für die Besucher ist, dass die meisten Gehege begehbar sind und man den Tieren sehr nah kommt. Von April bis Oktober findet auf der Flugwiese eine kostenlose Flugshow (Foto) statt.
https://wildpark-schmidt.de