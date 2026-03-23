Für Sie gelesen: "Spaziergang zur Unsterblichkeit"

Mit seinem „Healthwise – Der Gesundheits- und Longevitypodcast“ hat sich Nils Behrens bereits ausführlich den Themen Gesundheit und Wohlbefinden gewidmet, nun schreibt er in seinem neuen Buch „Spaziergang zur Unsterblichkeit“ darüber, wie man ohne Optimierungswahn ein besseres Leben leben kann. „Longevity“ ist für ihn nicht bloß ein Trend. Behrens nimmt seine Leser mit auf einen informativen Weg durch die wichtigsten Themen für ein langes, gesundes Leben: Bewegung, Ernährung, Schlaf, Vorsorge, mentale Gesundheit und soziale Verbindungen. Er fasst auf 240 Seiten die Erkenntnisse zusammen, die er seit Jahren in seinem Podcast in Gesprächen mit Ärzten, Wissenschaftlern und Psychologen gesammelt hat. Ganz nach seinem Credo: „Wissen bringt nur was, wenn wir es auch verstehen“ liefert er Tipps, die sofort anwendbar sind. Außerdem stellt der Autor die Frage, wieso Menschen überhaupt länger leben wollen – und wie sich dieses Leben anfühlen soll. Nils Behrens hat für sich erkannt: „Ich träume nicht von Unsterblichkeit. Ich träume von einem Leben, das sich möglichst lange lebendig anfühlt.“