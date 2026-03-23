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Für Sie gelesen: "Spaziergang zur Unsterblichkeit"

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Für Sie gelesen: "Spaziergang zur Unsterblichkeit"

23.03.2026, 01.00 Uhr
von Sarah Hegemann
In "Spaziergang zur Unsterblichkeit" zeigt Nils Behrens, wie ein gesünderes Leben ohne den Druck der Selbstoptimierung erreicht werden kann. Auf Basis seines Podcasts teilt er auf 240 Seiten wertvolle Erkenntnisse zu Bewegung, Ernährung und mehr.
„Spaziergang zur Unsterblichkeit: Mit kleinen Schritten länger besser leben“ von Nils Behrens.
„Spaziergang zur Unsterblichkeit: Mit kleinen Schritten länger besser leben“ von Nils Behrens.

Mit seinem „Healthwise – Der Gesundheits- und Longevitypodcast“ hat sich Nils Behrens bereits ausführlich den Themen Gesundheit und Wohlbefinden gewidmet, nun schreibt er in seinem neuen Buch „Spaziergang zur Unsterblichkeit“ darüber, wie man ohne Optimierungswahn ein besseres Leben leben kann. „Longevity“ ist für ihn nicht bloß ein Trend. Behrens nimmt seine Leser mit auf einen informativen Weg durch die wichtigsten Themen für ein langes, gesundes Leben: Bewegung, Ernährung, Schlaf, Vorsorge, mentale Gesundheit und soziale Verbindungen. Er fasst auf 240 Seiten die Erkenntnisse zusammen, die er seit Jahren in seinem Podcast in Gesprächen mit Ärzten, Wissenschaftlern und Psychologen gesammelt hat. Ganz nach seinem Credo: „Wissen bringt nur was, wenn wir es auch verstehen“ liefert er Tipps, die sofort anwendbar sind. Außerdem stellt der Autor die Frage, wieso Menschen überhaupt länger leben wollen – und wie sich dieses Leben anfühlen soll. Nils Behrens hat für sich erkannt: „Ich träume nicht von Unsterblichkeit. Ich träume von einem Leben, das sich möglichst lange lebendig anfühlt.“ 

„Spaziergang zur Unsterblichkeit: Mit kleinen Schritten länger besser leben“
von Nils Behrens, Next Level Verlag, 240 Seiten, 22 Euro
ISBN: 978-3-689-36138-9

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