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Für Sie gelesen: "Smillas Gespür für Käfer" und "Staub"

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Für Sie gelesen: "Smillas Gespür für Käfer" und "Staub"

30.03.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Wir stellen zwei neue Bücher für kleine Leser vor.
Das Buch "Smillas Gespür für Käfer"
"Smillas Gespür für Käfer"  Fotoquelle: Tulipan Verlag
Das Buch "Staub"
"Staub"  Fotoquelle: Tulipan Verlag

Die zehnjährige Smilla tickt anders als andere Kinder in ihrem Alter: Das wird schon auf den ersten Seiten des Buches deutlich, auf denen einige ihrer Eigenarten beschrieben werden. Zum Beispiel die Wutausbrüche, die Smilla mühsam zu beherrschen versucht, oder ihre Begeisterung für ein nicht ganz alltägliches Thema wie Käfer. Unterstützung, Tipps und Wochenaufgaben bekommt sie daher von Sabine: einmal die Woche, eine Stunde lang. Smillas liebster Rückzugsort ist das rote Haus mit dem verwilderten Grundstück, wo sie gerne auf ihren Lieblingsbaum klettert. Früher hat in dem Haus Fiete gewohnt, doch der ist schon seit einigen Jahren tot. Einen kleinen Schock erlebt Smilla an dem Tag, an dem sie JayJay das erste Mal auf dem Grundstück trifft. Auch er beansprucht das Haus für sich. Doch noch schlimmer kommt es, als eine Firma das Haus abreißen will. Smilla und JayJay verbünden sich, um das zu verhindern, und werden dabei von John unterstützt. Sie kommen einem Geheimnis auf die Spur – und es erweist sich als äußerst nützlich, dass sich Smilla so gut mit Käfern auskennt. 

„Smillas Gespür für Käfer“
von Anne Jaspersen, illustriert von Amrei Fiedler, Tulipan, 240 Seiten, 17 Euro, ab 10 Jahren
ISBN: 978-3-86429-647-5

Staub ist nervig, vielleicht sogar ein bisschen eklig, und man müsste auf jeden Fall dringend mal wieder richtig putzen, wenn man so darüber nachdenkt? Diese Sichtweise könnte sich durch das Lesen des Buches „Staub“ ändern, denn die Autorin Silke Schlichtmann vermittelt auf kindgerechte Weise und mit direkter Ansprache ihrer Leser, was Staub eigentlich ist, wo man ihn überall findet und warum er nützlich ist. Sie erklärt, welche verschiedenen Arten von Staub es gibt, warum jeder von uns eine eigene, ganz persönliche Staubwolke um sich herum hat, und sie verdeutlicht, weshalb unser Leben auf der Erde ohne Staub ganz schön schwierig wäre. Die jungen Leser (und wahrscheinlich auch die meisten ihrer vorlesenden Eltern) können dabei auf amüsante Weise Neues lernen – zum Beispiel, dass unsere Ozeane jede Menge Staub erzeugen, dass das schöne Abendrot nur mit Staub zu haben ist und dass es nicht möglich ist, den gesamten Staub vom Boden auf ein Kehrblech zu kehren, egal wie oft man fegt. Die Illustrationen von Maja Bohn runden das Lesevergnügen ab.

„Staub“
von Silke Schlichtmann, illustriert von Maja Bohn, Tulipan, 48 Seiten, 18 Euro, ab 6 Jahren
ISBN: 978-3-86429-683-3

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