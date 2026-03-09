Für Sie gelesen: "Vincent" und "Simplicissimus"

Barbara Stoks Graphic Novel „Vincent“ widmet sich der intensivsten und produktivsten Schaffensphase Vincent van Goghs in Arles, Südfrankreich. Die niederländische Zeichnerin und Autorin erzählt einfühlsam von van Goghs Träumen, seiner Vision eines Künstlerhauses (des „Gelben Hauses“), der Freundschaft und dem Konflikt mit Paul Gauguin sowie von den wachsenden psychischen Belastungen, die schließlich in der berühmten Ohrverletzung kulminieren. Ein farbenfrohes Buch, das mit seinen naiv-farbigen Zeichnungen selbst eine Hommage an den Jahrhundertmaler darstellt.