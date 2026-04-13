Entspannen im Naturpark Rhön

Das Enjoyhotel Rhön Residence liegt mitten im Herzen Deutschlands. Mit Blick auf die berühmte Wasserkuppe – den höchsten Berg im Naturpark Rhön – ist die Lage dieses Enjoyhotels an sich bereits ein Anziehungspunkt. Gäste können sich in den finnischen Saunen und in der Salzsteinsauna ausruhen oder im großzügig angelegten Schwimmbad ihre Bahnen ziehen. Im Außenbereich erwarten sie ein zweites Schwimmbad sowie eine Liegewiese mit bequemen Liegen. Die umliegende Naturlandschaft der Rhön kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden, auch ein Ausflug in die nahegelegene Stadt Fulda lohnt sich.

www.enjoyhotels.de