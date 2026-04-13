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Entspannen im Naturpark Rhön

Gewinnspiel

Entspannen im Naturpark Rhön

13.04.2026, 02.00 Uhr
Das Enjoyhotel Rhön Residence bietet Erholung pur mit Saunen, Schwimmbädern und der malerischen Umgebung der Rhön. Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und einen 5-Tage-Aufenthalt gewinnen!
Das Enjoyhotel Röhn Residence.
Das Enjoyhotel Röhn Residence. Fotoquelle: Kooperationspartner

Das Enjoyhotel Rhön Residence liegt mitten im Herzen Deutschlands. Mit Blick auf die berühmte Wasserkuppe – den höchsten Berg im Naturpark Rhön – ist die Lage dieses Enjoyhotels an sich bereits ein Anziehungspunkt. Gäste können sich in den finnischen Saunen und in der Salzsteinsauna ausruhen oder im großzügig angelegten Schwimmbad ihre Bahnen ziehen. Im Außenbereich erwarten sie ein zweites Schwimmbad sowie eine Liegewiese mit bequemen Liegen. Die umliegende Naturlandschaft der Rhön kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden, auch ein Ausflug in die nahegelegene Stadt Fulda lohnt sich.
www.enjoyhotels.de

Verlosung

prisma und Enjoyhotels verlosen ein Fünf-Tage-All-Inclusive-Paket für zwei Personen im Enjoyhotel Rhön Residence.

Einfach bis zum 24.4.2026 unter 01378 / 900 360* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma60 + Ihre Adresse an die 99699**

* 0,50 Euro/Anruf 
** 0,50 Euro/SMS.

Der Preis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

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