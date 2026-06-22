TV-Tipp: Erfolg durch Doping?

Im Mai fanden in Las Vegas die „Enhanced Games“ statt, ein Wettbewerb in verschiedenen sportlichen Disziplinen, bei dem die teilnehmenden Athleten Dopingmittel nutzen durften. Die Hoffnung: Neue Rekorde dank Testosteron, EPO & Co. Den Siegern winkten stattliche Geldgewinne. Der Film beleuchtet die Hintergründe des umstrittenen Events. Bewegen sich die Sportler in einem moralisch schwierigen Bereich? Oder ist der „traditionelle“ Sport scheinheilig und das jetzige System längst kaputt? Mediziner warnen vor den unkalkulierbaren Risiken von Doping. Tipp: In der ARD-Mediathek finden sich weitere Beiträge rund um die „Enhanced Games“, unter anderem ein Statement des ARD-Doping-

experten Hajo Seppelt.