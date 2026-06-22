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TV-Tipp: Erfolg durch Doping?

Doping im Sport

TV-Tipp: Erfolg durch Doping?

22.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Im Mai fanden in Las Vegas die Enhanced Games statt, ein umstrittener Sportwettbewerb mit Dopingzulassung. Der Film beleuchtet die moralischen Fragen und Risiken.
NDR/Studio Fritz Gnad
Ist Sport mit Doping noch richtiger Sport? Fotoquelle: NDR/Studio Fritz Gnad

Im Mai fanden in Las Vegas die „Enhanced Games“ statt, ein Wettbewerb in verschiedenen sportlichen Disziplinen, bei dem die teilnehmenden Athleten Dopingmittel nutzen durften. Die Hoffnung: Neue Rekorde dank Testosteron, EPO & Co. Den Siegern winkten stattliche Geldgewinne. Der Film beleuchtet die Hintergründe des umstrittenen Events. Bewegen sich die Sportler in einem moralisch schwierigen Bereich? Oder ist der „traditionelle“ Sport scheinheilig und das jetzige System längst kaputt? Mediziner warnen vor den unkalkulierbaren Risiken von Doping. Tipp: In der ARD-Mediathek finden sich weitere Beiträge rund um die „Enhanced Games“, unter anderem ein Statement des ARD-Doping-
experten Hajo Seppelt.

„Enhanced Games – Die Dopingspiele“  ARD-Mediathek sowie Sonntag, 28. Juni, 19.15 Uhr ARD

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