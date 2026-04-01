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Gewinne eine All-Inclusive-Übernachtung im Familotel Feldberger Hof!

Verlosung Ostern 6

Gewinne eine All-Inclusive-Übernachtung im Familotel Feldberger Hof!

01.04.2026, 00.01 Uhr
Paradiesische Ferien für die ganze Familie auf einer atemberaubenden Höhe von rund 1.300 m inmitten des schönen Hochschwarzwalds – dafür steht das Familotel Feldberger Hof. Wir verlosen eine Übernachtung für 2 Personen!
Feldberger Hof
Feldberger Hof  Fotoquelle: Feldberger Hof
Feldberger Hof
Feldberger Hof  Fotoquelle: Feldberger Hof

Sommer-Glück im Familotel Feldberger Hof

Besonders beliebt ist die Wellness-Oase „Devi Spa“, gestaltet als balinesischer Bereich mit viel Raum für Entspannung. Für die Kids ist das „Strudelino“, der irre Wasserspaß mit Gegenstromanlage, ein absolutes Highlight. Der Wellness-Bereich mit Sauna und Schwimmbad mit Kinder- und Babybecken, Splashbereich, der 50 m langen Rutsche sowie neu gestalteter Wellness-Insel sorgt für die wohlverdiente Entspannung nach einem actionreichen Tag.

Im Familotel wird der gesamte Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis, denn ganz egal, ob beim Wichtelpfad oder den Outdoor-Spielplätzen auf dem Hotelgelände – es ist für jeden etwas Passendes dabei. Die Kinderbetreuung für Babies & Kleinkinder im Familotel Feldberger Hof ist sehr umfangreich und in drei Alters-Gruppen eingeteilt, für die Junioren von sieben bis zehn Jahren gibt es die separate Fundos Area. Hier geht's zur Website!
NEU: Jetzt mit All-Inclusive Premium!

Zur Verlosung

Wir verlosen eine Übernachtung im Doppelzimmer mit All-Inklusive „Premium“ im Familotel Feldberger Hof für zwei Personen. Einfach bis zum 27.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Einlösbar nach Verfügbarkeit, eigene Anreise.

Familotel Feldberger Hof
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

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