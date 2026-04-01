Gewinne eine All-Inclusive-Übernachtung im Familotel Feldberger Hof!

Sommer-Glück im Familotel Feldberger Hof Besonders beliebt ist die Wellness-Oase „Devi Spa“, gestaltet als balinesischer Bereich mit viel Raum für Entspannung. Für die Kids ist das „Strudelino“, der irre Wasserspaß mit Gegenstromanlage, ein absolutes Highlight. Der Wellness-Bereich mit Sauna und Schwimmbad mit Kinder- und Babybecken, Splashbereich, der 50 m langen Rutsche sowie neu gestalteter Wellness-Insel sorgt für die wohlverdiente Entspannung nach einem actionreichen Tag.

Im Familotel wird der gesamte Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis, denn ganz egal, ob beim Wichtelpfad oder den Outdoor-Spielplätzen auf dem Hotelgelände – es ist für jeden etwas Passendes dabei. Die Kinderbetreuung für Babies & Kleinkinder im Familotel Feldberger Hof ist sehr umfangreich und in drei Alters-Gruppen eingeteilt, für die Junioren von sieben bis zehn Jahren gibt es die separate Fundos Area. Hier geht's zur Website!

NEU: Jetzt mit All-Inclusive Premium!

Zur Verlosung Wir verlosen eine Übernachtung im Doppelzimmer mit All-Inklusive „Premium“ im Familotel Feldberger Hof für zwei Personen. Einfach bis zum 27.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!