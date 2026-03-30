Machen Sie mit beim großen prisma-Ostergewinnspiel!

Am Sonntag, 5. April, ist Ostern. Doch bei prisma müssen Sie keine Geschenke suchen – stattdessen dürfen Sie aussuchen! Wählen Sie bis zum 10. April 2026 die entsprechende Rufnummer neben Ihrem Lieblingspreis und gehören Sie mit etwas Glück zu den Gewinnern! Wir wünschen viel Erfolg und frohe Ostern!

2x Akku-Blinker fürs Rad Mit dem Turntec T2 von „busch+müller“ können Radfahrer beim Abbiegen beide Hände am Lenker lassen, denn die Blinker-Einheiten signalisieren den Blinker-Vorgang selbst im Dunkeln gut sichtbar. Die beiden Blinker im robusten Aluminiumgehäuse stecken in den Lenkerenden. Der Akku ist im Fahrradlenker versenkbar und via USB-C aufladbar. Zugelassen nach StVZO. Hergestellt in Deutschland.

www.bumm.de

01378 / 900 320* oder SMS mit prisma20 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf

** 0,50 Euro/SMS

11x Kaffeemaschine „CoffeeB“ „CoffeeB“ ist das weltweit erste Kapselsystem ohne Kapsel. Stattdessen wird ein Ball aus frisch geröstetem und gepresstem Kaffee gebrüht. Es entsteht werde Aluminium- noch Plastikabfall. Wir verlosen zehn „CoffeeB Globe“-Kaffeemaschinen. Die Maschinen mit patentierter Brühtechnologie bieten alle Vorteile einer Kapselmaschine wie individuelle Auswahl der Sorte und der Stärke.

www.coffeeb.de

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* 0,50€/Anruf

** 0,50 Euro/SMS

4x Pflanzschalen-Sets Die elegante Pflanzschale Navio Color von Lechuza mit integriertem Bewässerungssystem bringt frisches Grün und frühlingshafte Blüten auf Fensterbänke und Sideboards. Bei minimalem Pflegeaufwand und Platz für bis zu drei Pflanzen sorgt Navio Color für einen entspannten Frühlingsstart. Zu gewinnen gibt es vier Sets jeweils bestehend aus der bruchsicheren, wetterfesten Pflanzschale Navio Color in den Größen 10 und 20 inklusive Substrat.

www.lechuza.de

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* 0,50€/Anruf

** 0,50 Euro/SMS

3x 50-Euro-Gutschein für den Nomoo-Onlineshop Gewinnen Sie einen von drei Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Nomoo-Onlineshop und holen Sie sich zu Ostern Ihr neues Lieblingseis nach Hause. Nomoo steht für Eisgenuss ohne Kuhmilch, mit intensivem Geschmack und cremiger Textur. Nomoo ist laktose- und glutenfrei und damit eine Leckerei für alle Eisliebhaber. Es stehen insgesamt 15 verschiedene Sorten zur Auswahl.

www.nomoo.de

01378 / 900 323 oder SMS mit prisma23 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf

** 0,50 Euro/SMS

1x Reisegutschein im Wert von 250 Euro von SKR Mit SKR Reisen erleben Sie die Welt in kleinen Gruppen von maximal zwölf Gästen auf Fernreisen und maximal 16 Gästen in Europa – persönlich und intensiv. Mit einer lokalen, deutschsprachigen Reiseleitung genießen Sie echte Einblicke und authentische Begegnungen. Gewinnen Sie mit etwas Glück einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro für Ihren nächsten Urlaub mit SKR Reisen.

www.skr.de

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3x Wassersprudler Terra und Schorlen-Mix-Paket von Sodastream Der Wassersprudler Terra von Sodastream eignet sich für kleine Küchen oder Singlehaushalte. Er zeichnet sich durch den großen Druckknopf und die leichte Bedienung aus, die Kunststoffflasche ist spülmaschinengeeignet. Zusätzlich zum Gerät erhält der Gewinner ein Schorlen-Mix-Paket mit den Sorten Apfel und Traube. Der 500-ml-Karton reicht für bis zu 3,5 Liter Schorle.

www.sodastream.de

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* 0,50€/Anruf

** 0,50 Euro/SMS

3x Tee-Sets von Gefu Mit der Teekanne Chavelle von Gefu wird aus einer Tasse wärmendem Tee ein Moment der Entspannung und Entschleunigung. Die mundgeblasene Kanne aus Borosilikatglas verkörpert nordische Zurückhaltung und verbindet Stil, Ruhe und Ästhetik. In Kombination mit dem massiven Stövchen aus Gusseisen bleibt der Tee angenehm warm – für Momente, die man gerne noch länger genießt. Verlost werden drei Sets im Wert von je 100 Euro.

www.gefu.com

01378 / 900 326* oder SMS mit prisma26 + Ihre Adresse an 99699**

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** 0,50 Euro/SMS

8x Haarpflege-Sets von Glynt Gewinnen Sie eines von acht Haarpflege-Sets von Glynt. Das Hydro Shampoo und der Hydro Conditioner versorgen das Haar intensiv mit Feuchtigkeit – dank mineralstoffreichem Seegras-Extrakt und pflegendem Aloe Vera. Die Malibu Smoothing Cream mit integriertem Hitzeschutz rundet die Pflegeroutine perfekt ab: Sie glättet das Haar, bändigt Frizz sichtbar und sorgt für ein makelloses Finish.

www.glynt.com

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10x Zahnreinigungs-Sets von „TePe“ Mit täglichem Zähneputzen und einer gründlichen Reinigung der Zahnzwischenräume gelingt die Zahnpflege ganz einfach. prisma verlost zehn Zahnpflege-Sets des schwedischen Herstellers „TePe“, die unter anderem aus „TePe

Supreme“-Zahnbürsten, Zahnpasta, Zungenreinigern, Zahnseide sowie Interdentalbürsten bestehen. Für gesunde Zähne und ein angenehmes Mundgefühl.

www.tepe.com/de

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** 0,50 Euro/SMS

5x Genuss-Pakete von Wolfram Berge Für einen leckeren Osterbrunch verlost der Delikatessenspezialist Wolfram Berge fünf exklusive Feinschmecker-Pakete mit Original Tessiner Senfsauce Grüne Feige, Kornblumenblüten mit rosa Kristallsalz und Bärlauch, rotem und gelbem Paprika-Gelee, Paprika-Crackern, Käsestangen, Akazienhonig mit Trüffeln und vielem mehr. Anrufen und mit etwas Glück besondere

Genussmomente erleben.

www.delikatessen-berge.de

01378 / 900 329* oder SMS mit prisma29 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS