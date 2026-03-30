Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne Kopfhörer "AIRY SPORTS TWS 2" von Teufel!

Verlosung Ostern 4

Gewinne Kopfhörer AIRY SPORTS TWS 2 von Teufel!

30.03.2026, 00.01 Uhr
Ob beim Lauftraining, im Gym oder draußen im Regen – der AIRY SPORTS TWS 2 ist für Bewegung gemacht. Wir verlosen die In-Ear-Sportkopfhörer in deiner Wunschfarbe!
AIRY SPORTS TWS 2 von Teufel
AIRY SPORTS TWS 2 von Teufel

Teufel bringt mit den AIRY SPORTS TWS 2 kabellose In-Ear-Sportkopfhörer der 2. Generation an den Start: Größere 10-mm-Linear-HD-Treiber liefern bassstarken, motivierenden Sound, während überarbeitete Ohrbügel und fünf Ear-Tip-Größen sicheren, komfortablen Sitz bieten. IPX4-Schutz trotzt Schweiß und Regen, ANC und Transparenzmodus sorgen für Kontrolle – bis zu 58 Stunden Laufzeit mit Ladecase inklusive.

Zur Verlosung

Wir verlosen 1x In-Ear-Kopfhörer AIRY SPORTS TWS 2 von der Marke Teufel in deiner Wunschfarbe. Einfach bis zum 30.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen, Wunschfarbe wählen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

AIRY SPORTS TWS 2
* Pflichtangabe zwecks Versand des Gewinns
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

Das könnte dich auch interessieren

Machen Sie mit beim großen prisma-Ostergewinnspiel!

Oster-Gewinnspiel
Kaffeemaschine von Coffee B

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Verlosung Ostern 3
CoffeeB Globe Kaffeemaschine

Gewinne einen 50 Euro Einkaufsgutschein von Netto!

Verlosung Ostern 2
Das Logo von Netto

Gewinne eine fünftägige A-ROSA Flusskreuzfahrt für zwei Personen!

Verlosung Ostern 1
Ein Flusskreuzfahrtschiff von A-ROSA

Jetzt gewinnen: Drei Nächte im Elbstrand Resort

Verlosung
Ein Doppelbett in einem Hotelzimmer

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Verlosung
Geldscheine.

Gewinne "Pumuckl und das große Missverständnis" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "Pumuckl und das große Missverständnis"

Jetzt Eintrittskarten für den Keukenhof gewinnen!

Farbenmeer aus Blumen
Der Keukenhof.

Gewinne die neue Verfilmung des Klassikers "Momo" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "Momo"

Jetzt gewinnen: Die Autobiografie von Liza Minnelli

Verlosung
Die Autobiografie "Liza – Kids, Wait Till You Hear This!".

Gewinne ein Paket zum Kinofilm "Das geheime Stockwerk"

Verlosung
Ein Paket zum Kinofilm "Das geheime Stockwerk"

PKW-Reifen mit Garantie

Reifenverlosung
Ein Satz Reifen.