Gewinne Kopfhörer "AIRY SPORTS TWS 2" von Teufel!

Teufel bringt mit den AIRY SPORTS TWS 2 kabellose In-Ear-Sportkopfhörer der 2. Generation an den Start: Größere 10-mm-Linear-HD-Treiber liefern bassstarken, motivierenden Sound, während überarbeitete Ohrbügel und fünf Ear-Tip-Größen sicheren, komfortablen Sitz bieten. IPX4-Schutz trotzt Schweiß und Regen, ANC und Transparenzmodus sorgen für Kontrolle – bis zu 58 Stunden Laufzeit mit Ladecase inklusive.
Wir verlosen 1x In-Ear-Kopfhörer AIRY SPORTS TWS 2 von der Marke Teufel in deiner Wunschfarbe. Einfach bis zum 30.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen, Wunschfarbe wählen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!