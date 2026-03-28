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Gewinne einen 50 Euro Einkaufsgutschein von Netto!

Verlosung Ostern 2

Gewinne einen 50 Euro Einkaufsgutschein von Netto!

28.03.2026, 00.01 Uhr
Netto setzt mit seiner Vereinsaktion ein Zeichen für Zusammenhalt und unterstützt regionales Engagement direkt vor Ort. Wir verlosen 5x50 Euro Einkaufsgutscheine für Filialen von Netto Marken-Discount!
Das Logo von Netto
Gewinne mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein von Netto!  Fotoquelle: Kooperationspartner
Eine Erklärung der Vereinsspende-Aktion von Netto
Alle Infos zur Vereinsspende-Aktion  Fotoquelle: Kooperationspartner

Vereine sind das Herzstück unserer Gesellschaft und wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Über 600.000 eingetragene Vereine bringen bundesweit Menschen in Bereichen wie Sport, Kultur oder sozialen Projekten zusammen. Als regionaler Nahversorger ist Netto Marken-Discount die Förderung des Vereinswesens wichtig. Mit der Spendenaktion „Bring dich ein für deinen Verein“ unterstützt Netto seit 2021 die wertvolle Arbeit regionaler Vereine. Auch 2026 können sich gemeinnützige, regionale Vereine aus ganz Deutschland bewerben: vom 9. März bis 12. April 2026 unter netto-online.de/vereinsspende für die Kassen- und Pfandspenden ihrer Netto-Filiale(n) vor Ort.

Nach dem Bewerbungszeitraum entscheidet das Kunden-Online-Voting vom 20. April bis 3. Mai 2026, welche Vereine in den Regionen als Spendenpartner ausgewählt werden. Der Spendenzeitraum läuft vom 3. August bis 28. November 2026. Kundinnen und Kunden können die ausgewählten Vereine dann direkt in ihrer Filiale durch Aufrunden an der Kasse oder Pfandbon-Spenden unterstützen.

Zur Verlosung

Wir verlosen 5x1 Einkaufsgutschein im Wert von je 50 Euro für Filialen von Netto Marken-Discount. Einfach bis zum 28.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Netto Gutscheine
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Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten die Teilnahmebedingungen und der Datenschutz. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an dem Gewinnspiel nur möglich ist, wenn ich meine jederzeit widerrufliche Werbeeinwilligung erteile. Hiermit erteile ich meine jederzeit widerrufliche Einwilligung, dass die PRISMA-Verlag GmbH & Co. KG innerhalb der Newsletter meine E-Mail-Adresse zur Bewerbung journalistischer Verlags-Produkte (App, E-Paper, Magazin, Online-Leserpanel, Podcast, Social-Media-Kanäle) nutzt. Ich möchte auf mich zugeschnittene Informationen per Mail erhalten und willige ein, dass mein Öffnungs- und Klickverhalten analysiert und ein personenbezogenes Nutzungsprofil erstellt wird. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 I a,b DSGVO. Wir verarbeiten deine Daten nur für unsere Werbe- und Geschäftszwecke und geben diese nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu den Widerrufsmöglichkeiten und zum Datenschutz unter https://www.prisma.de/datenschutz.

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