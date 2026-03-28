Gewinne einen 50 Euro Einkaufsgutschein von Netto!

Vereine sind das Herzstück unserer Gesellschaft und wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Über 600.000 eingetragene Vereine bringen bundesweit Menschen in Bereichen wie Sport, Kultur oder sozialen Projekten zusammen. Als regionaler Nahversorger ist Netto Marken-Discount die Förderung des Vereinswesens wichtig. Mit der Spendenaktion „Bring dich ein für deinen Verein“ unterstützt Netto seit 2021 die wertvolle Arbeit regionaler Vereine. Auch 2026 können sich gemeinnützige, regionale Vereine aus ganz Deutschland bewerben: vom 9. März bis 12. April 2026 unter netto-online.de/vereinsspende für die Kassen- und Pfandspenden ihrer Netto-Filiale(n) vor Ort.

Nach dem Bewerbungszeitraum entscheidet das Kunden-Online-Voting vom 20. April bis 3. Mai 2026, welche Vereine in den Regionen als Spendenpartner ausgewählt werden. Der Spendenzeitraum läuft vom 3. August bis 28. November 2026. Kundinnen und Kunden können die ausgewählten Vereine dann direkt in ihrer Filiale durch Aufrunden an der Kasse oder Pfandbon-Spenden unterstützen.