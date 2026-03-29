Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Optimiert und mehrfach ausgezeichnet: Die Kaffeemaschine mit dem patentierten Brühsystem für Coffee Balls – für Kaffeegenuss ohne Kapselabfall.

Über CoffeeB Die CoffeeB Maschinen sind Einzelportionensysteme mit patentierter Brühtechnologie und bieten alle Vorteile einer Kapselmaschine wie individuelle Sortenauswahl und Stärkegrade. Sie ermöglichen deinen Lieblingskaffee ohne Kapseln aus Aluminium oder Kunststoff. Die Coffee Balls bestehen aus reinem Kaffee, ummantelt von einer Schutzschicht natürlichen Ursprungs.

Die benutzten Coffee Balls zu 100% kompostierbar und somit eine besonders umweltfreundliche Alternative zu Kaffeekapseln.