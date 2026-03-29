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Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Verlosung Ostern 3

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

29.03.2026, 00.01 Uhr
CoffeeB das weltweit erste Kapselsystem ohne Kapsel. Stattdessen wird ein purer CoffeeBall aus frisch geröstetem und gepresstem Kaffee gebrüht. Es entsteht weder Aluminium- noch Plastikabfall. Wir verlosen 10 CoffeeB Globe Kaffeemaschinen!
CoffeeB Globe Kaffeemaschine
Die CoffeeB Globe Kaffeemaschine Fotoquelle: Kooperationspartner

Optimiert und mehrfach ausgezeichnet: Die Kaffeemaschine mit dem patentierten Brühsystem für Coffee Balls – für Kaffeegenuss ohne Kapselabfall. 

Über CoffeeB 

Die CoffeeB Maschinen sind Einzelportionensysteme mit patentierter Brühtechnologie und bieten alle Vorteile einer Kapselmaschine wie individuelle Sortenauswahl und Stärkegrade. Sie ermöglichen deinen Lieblingskaffee ohne Kapseln aus Aluminium oder Kunststoff. Die Coffee Balls bestehen aus reinem Kaffee, ummantelt von einer Schutzschicht natürlichen Ursprungs. 

Die benutzten Coffee Balls zu 100% kompostierbar und somit eine besonders umweltfreundliche Alternative zu Kaffeekapseln.

Zur Verlosung

Wir verlosen 10x1 CoffeeB Globe Kaffeemaschine. Einfach bis zum 29.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Kaffeemaschine von CoffeeB
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