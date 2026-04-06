Gewinne ein Spiele-Paket vom WDR!

Zu den Gewinnen

„Der kleine Maulwurf macht ein Picknick“ ist ein handliches Pappbilderbuch für die jüngsten Fans und erzählt von einem gemeinsamen Frühlingstag im Wald.

„Der kleine Maulwurf Ludo“ ist ein Spieleklassiker, der für bis zu vier Personen geeignet ist.

Die Lieblingstasse „Jan & Henry“ ergänzt das Sortiment rund um die beiden beliebten Erdmännchen.

Die Fahrradklingel „Maus Familie Cobalt Blue“ ist ein praktisches Accessoire im Maus-Design.

„Die Maus – Lustige Spiele für lange Autofahrten“ ist ein Kartenset mit kreativen Aufgaben für unterwegs.

Das digitale „Die Maus Handmikroskop“ eröffnet zusätzliche Einblicke in den Mikrokosmos von Blättern, Blüten oder Insekten.

„Bobo Siebenschläfer, Puzzle-Box im Metallkoffer“ enthält vier Kinderpuzzles in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und sorgt so für abwechslungsreichen Puzzlespaß.