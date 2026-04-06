Home Magazin Gewinnspiele

Gewinne ein Spiele-Paket vom WDR!

Verlosung Ostern 8

Gewinne ein Spiele-Paket vom WDR!

03.04.2026, 00.01 Uhr
Wir verlosen ein buntes WDR-Familienpaket mit Buch, Spiel, Puzzle und liebevollen Extras, das kleinen Entdeckern jede Menge Spaß bereitet.
Ein Spielepaket vom WDR
Ein Spielepaket vom WDR Fotoquelle: WDR

Zu den Gewinnen

„Der kleine Maulwurf macht ein Picknick“ ist ein handliches Pappbilderbuch für die jüngsten Fans und erzählt von einem gemeinsamen Frühlingstag im Wald.
„Der kleine Maulwurf Ludo“ ist ein Spieleklassiker, der für bis zu vier Personen geeignet ist.
Die Lieblingstasse „Jan & Henry“ ergänzt das Sortiment rund um die beiden beliebten Erdmännchen.
Die Fahrradklingel „Maus Familie Cobalt Blue“ ist ein praktisches Accessoire im Maus-Design.
„Die Maus – Lustige Spiele für lange Autofahrten“ ist ein Kartenset mit kreativen Aufgaben für unterwegs.
Das digitale „Die Maus Handmikroskop“ eröffnet zusätzliche Einblicke in den Mikrokosmos von Blättern, Blüten oder Insekten.
„Bobo Siebenschläfer, Puzzle-Box im Metallkoffer“ enthält vier Kinderpuzzles in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und sorgt so für abwechslungsreichen Puzzlespaß.

Zur Verlosung

Wir verlosen ein WDR-Paket, bestehend aus „Der kleine Maulwurf macht ein Picknick“, das Spiel „Der kleine Maulwurf Ludo“ sowie die Lieblingstasse „Jan & Henry“. Mit dabei sind außerdem die Fahrradklingel „Maus Familie Cobalt Blue“, „Die Maus – lustige Spiele für lange Autofahrten“, das digitale Handmikroskop für Kinder sowie die „Bobo Siebenschläfer“-Puzzle-Box im Metallkoffer. Einfach bis zum 03.04.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist beendet

Die Gewinner werden in Kürze benachrichtigt.

Hier geht es zu unseren aktuellen Gewinnspielen.

Viel Glück!

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne 100 Euro Ostergeld!

Verlosung Ostern 10
Unterschiedliche Euro-Geldscheine

Gewinne das Kiritsuke Alpha Küchenmesser von GÜDE!

Verlosung Ostern 9
Das Kiritsuke Alpha Küchenmesser

Wir verlosen Tickets für Cavalluna in der LANXESS arena!

Verlosung Ostern 7
„CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt“

Gewinne eine All-Inclusive-Übernachtung im Familotel Feldberger Hof!

Verlosung Ostern 6
Feldberger Hof

Gewinne ein PocketBook in der Sonderedition von Karl Lagerfeld!

Verlosung Ostern 5
Ein PocketBook

Machen Sie mit beim großen prisma-Ostergewinnspiel!

Oster-Gewinnspiel
Kaffeemaschine von Coffee B

Gewinne Kopfhörer AIRY SPORTS TWS 2 von Teufel!

Verlosung Ostern 4
AIRY SPORTS TWS 2 von Teufel

Gewinne eine Kaffeemaschine von CoffeeB!

Verlosung Ostern 3
CoffeeB Globe Kaffeemaschine

Gewinne einen 50 Euro Einkaufsgutschein von Netto!

Verlosung Ostern 2
Das Logo von Netto

Gewinne eine fünftägige A-ROSA Flusskreuzfahrt für zwei Personen!

Verlosung Ostern 1
Ein Flusskreuzfahrtschiff von A-ROSA

Jetzt gewinnen: Drei Nächte im Elbstrand Resort

Verlosung
Ein Doppelbett in einem Hotelzimmer

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Verlosung
Geldscheine.