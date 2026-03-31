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Gewinne ein PocketBook in der Sonderedition von Karl Lagerfeld!

Verlosung Ostern 5

Gewinne ein PocketBook in der Sonderedition von Karl Lagerfeld!

31.03.2026, 00.01 Uhr
Der PocketBook Era Color bringt Farbe ins Lesen: Sein 7-Zoll-E-Ink-Display zeigt Inhalte klar und angenehm fürs Auge. Wir verlosen 2 Sondereditionen!
Ein PocketBook
Das PocketBook Era Color  Fotoquelle: Kooperationspartner
Das PcketBook-Cover in der Edition von Karl Lagerfeld
Das Cover in der Edition von Karl Lagerfeld  Fotoquelle: Kooperationspartner

Der PocketBook Era Color eröffnet mit seinem 7-Zoll E Ink Kaleido™ 3-Farbdisplay eine neue Dimension des digitalen Lesens: Comics, Mangas, Magazine und Sachbücher erwachen darin in brillanten Farben zum Leben – natürlich augenschonend und blendfrei. Die hohe Schwarz-Weiß-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Texte und höchsten Lesekomfort.

Auch optisch setzt der E-Reader ein Zeichen: in der limitierten Fashion Edition im exklusiven Farbton Sunset Copper inklusive einer Flip-Schutzhülle im Design von Karl Lagerfeld. Die Hülle schützt das Gerät zuverlässig, aktiviert beim Öffnen und Schließen automatisch die Sleep-Cover-Funktion und sorgt dank Magnetverschluss für sicheren Halt. Gleichzeitig bleibt das elegante Design des E-Readers perfekt in Szene gesetzt.

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 Pocketbook "Era Color: Fashion Edition" mit Karl Lagerfeld Cover. Einfach bis zum 31.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

PocketBook
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