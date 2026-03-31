Gewinne ein PocketBook in der Sonderedition von Karl Lagerfeld!

Der PocketBook Era Color eröffnet mit seinem 7-Zoll E Ink Kaleido™ 3-Farbdisplay eine neue Dimension des digitalen Lesens: Comics, Mangas, Magazine und Sachbücher erwachen darin in brillanten Farben zum Leben – natürlich augenschonend und blendfrei. Die hohe Schwarz-Weiß-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Texte und höchsten Lesekomfort.

Auch optisch setzt der E-Reader ein Zeichen: in der limitierten Fashion Edition im exklusiven Farbton Sunset Copper inklusive einer Flip-Schutzhülle im Design von Karl Lagerfeld. Die Hülle schützt das Gerät zuverlässig, aktiviert beim Öffnen und Schließen automatisch die Sleep-Cover-Funktion und sorgt dank Magnetverschluss für sicheren Halt. Gleichzeitig bleibt das elegante Design des E-Readers perfekt in Szene gesetzt.