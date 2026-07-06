Nach Hyaluron-Behandlung: Bei auffälligen Hautveränderungen sofort handeln

„Werde ich jetzt meine Nasenspitze verlieren?“ Diese Sorge beschäftigte kürzlich eine Patientin, bei der eine Hyaluronunterspritzung von einer nicht ausreichend ausgebildeten Behandlerin vorgenommen worden war. „Ihre Angst ist leider nicht unbegründet. Aber Sie haben richtig gehandelt und sind zum Glück sofort zu mir gekommen“, antwortete ich ihr.

Die Patientin hatte sich eine Hyaluronunterspritzung gewünscht. Ein Eingriff, der auf den ersten Blick harmlos erscheint. Tatsächlich wird er jedoch häufig von nicht entsprechend ausgebildeten Ärzten oder sogar von Personen, die keine Ärzte sind, angeboten. Das Problem: Wer die komplexe Gefäßanatomie des Gesichts nicht genau kennt, riskiert, beim Injizieren zu tief vorzudringen, ein Blutgefäß zu treffen und dieses durch das Hyaluron zu verschließen.

Genau das war bei meiner Patientin passiert. In der Folge wurde das betroffene Blutgefäß abgedrückt und konnte die nachgeschalteten Areale nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen. Die betroffenen Hautpartien an Nase, Wange und einem Teil der Oberlippe wurden zunächst auffallend blass, später waren sie violett verfärbt. „Hätte diese Unterversorgung länger angehalten, wäre es zu einem Absterben des Gewebes gekommen. Dieser Prozess kann innerhalb weniger Tage ablaufen, schnelles Handeln ist daher entscheidend“, erklärte ich der Patientin.

Die Patientin bemerkte die Veränderungen sofort. Zusätzlich begann sich die Haut oberflächlich abzulösen, ähnlich wie bei einer Schürfwunde. Sie suchte daraufhin ihre Behandlerin auf, die ihr jedoch fälschlicherweise riet, zunächst abzuwarten. Zum Glück entschied sich die Patientin dennoch, in unserer Praxis eine Zweitmeinung einzuholen. Wir erkannten die Dramatik sofort, lokalisierten das betroffene Gefäß mithilfe von Ultraschall und konnten das Hyaluron durch gezielte Injektionen von Hylase wieder auflösen. Hylase, auch Hyaluronidase genannt, ist ein Enzym, das Hyaluronsäure-Filler abbaut und verflüssigt, sodass das Material abfließen kann.