So bleibt die Zahnprothese lange in Schuss

„Weshalb sollte ich denn meine Zahnprothese nicht mit Zahnpasta reinigen?“ Das fragte mich kürzlich eine 80-jährige Patientin in meiner Sprechstunde, als ich sie auf den Zustand ihrer Prothese ansprach. „Zahnpasta sollte man wegen der darin enthaltenen Putzkörper nicht zum Reinigen von Prothesen verwenden. Diese kleinen Schleifpartikel aus Siliziumdioxid entfernen zwar gut Zahnbeläge und Verfärbungen, können aber Zahnersatz beschädigen“, erklärte ich meiner Patientin.

Gebissreiniger-Tabletten sind eine bessere Wahl, sichern aber allein auch keine ausreichende Säuberung. „Am effektivsten ist die mechanische Reinigung mit Prothesenbürste und Seife oder Prothesenreinigungspasten unter fließend warmem Wasser. Damit die Zahnprothese lange in Schuss bleibt, sollten Sie auch Beschädigungen vermeiden. Deshalb bitte die Prothese nur an den robusten Kunststoff- und Metallteilen herausnehmen und nicht an den empfindlichen Befestigungsteilen oder Klammern“, riet ich ihr. Zusätzliche Sicherheit gibt ein zuvor ins Waschbecken gelegtes Handtuch: Rutscht die Prothese versehentlich aus der Hand, so fällt sie weich – die Gefahr von Schäden ist somit erheblich reduziert. Eine gründliche Pflege ist nicht nur bei den ersten Zähnen Garant für lange Gesundheit und Haltbarkeit. Bei ungenügender Hygiene wird der Zahnersatz eventuell sogar funktionsunfähig. Klemmt er, so steckt beispielsweise sehr oft Zahnstein dahinter. Zudem können sich bei mangelnder Pflege Bakterien und Essensreste auf der Prothese festsetzen. Mögliche Folgen: Mundgeruch sowie Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut.

„Und wie oft reinige ich meine Prothese am besten?“, fragte mich die Patientin. „Am besten säubern Sie diese nicht nur regelmäßig morgens und abends gründlich, sondern vielmehr nach jedem Essen. Dabei bitte nicht nur die Beläge auf den Außenflächen entfernen, sondern auch die auf dem Zahnfleischkamm oder Gaumen aufliegenden Innenflächen reinigen“, erklärte ich der 80-Jährigen. Werden Teilprothesen getragen, so müssen zudem auch Zahnstümpfe oder Restzähne regelmäßig geputzt werden. Darüber hinaus empfiehlt sich einmal jährlich eine professionelle Reinigung der „Dritten“ beim Zahnarzt. Per Ultraschall lassen sich hier Beläge und Zahnstein gründlich entfernen. Zudem können Defekte frühzeitig erkannt und gegebenenfalls etwas erneuert werden, um größere Folgeschäden wie beispielsweise Knochen- und Weichteilentzündungen zu vermeiden.