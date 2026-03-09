Home Magazin Gesundheit

So bleibt die Zahnprothese lange in Schuss

09.03.2026 Prothesenpflege

So bleibt die Zahnprothese lange in Schuss

von Julia Thome
Zahnprothesen benötigen besondere Pflege, um lange haltbar und funktionstüchtig zu bleiben. Zahnpasta ist ungeeignet, da sie die Prothese beschädigen kann. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prothese richtig reinigen und pflegen.
Dr. med. dent. Julia Thome ist Zahnärztin im Kölner Carree Dental. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Funktionsdiagnostik/-therapie und Wurzelkanalbehandlungen.
Dr. med. dent. Julia Thome ist Zahnärztin im Kölner Carree Dental. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Funktionsdiagnostik/-therapie und Wurzelkanalbehandlungen. Fotoquelle: privat

„Weshalb sollte ich denn meine Zahnprothese nicht mit Zahnpasta reinigen?“ Das fragte mich kürzlich eine 80-jährige Patientin in meiner Sprechstunde, als ich sie auf den Zustand ihrer Prothese ansprach. „Zahnpasta sollte man wegen der darin enthaltenen Putzkörper nicht zum Reinigen von Prothesen verwenden. Diese kleinen Schleifpartikel aus Siliziumdioxid entfernen zwar gut Zahnbeläge und Verfärbungen, können aber Zahnersatz beschädigen“, erklärte ich meiner Patientin.

Gebissreiniger-Tabletten sind eine bessere Wahl, sichern aber allein auch keine ausreichende Säuberung. „Am effektivsten ist die mechanische Reinigung mit Prothesenbürste und Seife oder Prothesenreinigungspasten unter fließend warmem Wasser. Damit die Zahnprothese lange in Schuss bleibt, sollten Sie auch Beschädigungen vermeiden. Deshalb bitte die Prothese nur an den robusten Kunststoff- und Metallteilen herausnehmen und nicht an den empfindlichen Befestigungsteilen oder Klammern“, riet ich ihr. Zusätzliche Sicherheit gibt ein zuvor ins Waschbecken gelegtes Handtuch: Rutscht die Prothese versehentlich aus der Hand, so fällt sie weich – die Gefahr von Schäden ist somit erheblich reduziert. Eine gründliche Pflege ist nicht nur bei den ersten Zähnen Garant für lange Gesundheit und Haltbarkeit. Bei ungenügender Hygiene wird der Zahnersatz eventuell sogar funktionsunfähig. Klemmt er, so steckt beispielsweise sehr oft Zahnstein dahinter. Zudem können sich bei mangelnder Pflege Bakterien und Essensreste auf der Prothese festsetzen. Mögliche Folgen: Mundgeruch sowie Entzündungen von Zahnfleisch und Mundschleimhaut.

„Und wie oft reinige ich meine Prothese am besten?“, fragte mich die Patientin. „Am besten säubern Sie diese nicht nur regelmäßig morgens und abends gründlich, sondern vielmehr nach jedem Essen. Dabei bitte nicht nur die Beläge auf den Außenflächen entfernen, sondern auch die auf dem Zahnfleischkamm oder Gaumen aufliegenden Innenflächen reinigen“, erklärte ich der 80-Jährigen. Werden Teilprothesen getragen, so müssen zudem auch Zahnstümpfe oder Restzähne regelmäßig geputzt werden. Darüber hinaus empfiehlt sich einmal jährlich eine professionelle Reinigung der „Dritten“ beim Zahnarzt. Per Ultraschall lassen sich hier Beläge und Zahnstein gründlich entfernen. Zudem können Defekte frühzeitig erkannt und gegebenenfalls etwas erneuert werden, um größere Folgeschäden wie beispielsweise Knochen- und Weichteilentzündungen zu vermeiden.

Nachts liegt es an dem Patienten, ob die Prothese getragen wird oder nicht. Für die Muskulatur und das Kiefergelenk ist es medizinisch besser, die Prothese nachts zu tragen. Alternativ kann sie frisch gesäubert auf einem Tuch über Nacht gelagert werden, morgens bitte kurz anfeuchten – und schon ist sie wieder einsatzbereit.

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

Lesetipp
"Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

PMDS – wenn der Zyklus zur Zumutung wird

PMDS erklärt
Heinz-Wilhelm Esser mit einem Stethoskop.

Für Sie gelesen: "Der stille Dickmacher"

Gesundheits-Lesetipp
Das Buch "Der stille Dickmacher" von Daniela Kielkowski.

Warum wirkt das Antibiotikum nicht?

Apotheker-Kolumne
Andrea König ist Leiterin zweier Apotheken in Brandenburg an der Havel und Vorsitzende des Apothekerverbandes Brandenburg.

3. März: Welttag des Hörens

Gesundheitsmeldung
Eine Frau hält ein Hörgerät in der Hand.

Undichte Herzklappen: Katheter statt OP am offenen Herzen

Arzt-Kolumne
Professor Amir A. Mahabadi in weißem Kittel.

Wenn das Schmerzgedächtnis nicht vergisst

Arzt-Kolumne
Mit "Doc Fischer" gibt es ein neues Gesundheitsmagazin im SWR Fernsehen. Die Ärztin und Journalistin Dr. Julia Fischer präsentiert jeden Montag neueste medizinische Erkenntnisse und Behandlungsmethoden und gibt Tipps, wie man fit und gesund bleiben kann.

Fit genug zum Autofahren?

Seniorenverkehr
Ein alter Mann schaut im Auto über seine Schulter.

Fersenbein: Ein Bruch kann jahrelang Folgen haben

Arzt-Kolumne
Dr. Thomas Schneider im Porträt.

Weltkrebstag am 4. Februar

Gesundheitsmeldung
Die lilane Schleife, die für Solidarität mit Krebs steht.

Gesünder leben: Viele kleine Schritte führen zum Ziel

Arzt-Kolumne
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als „Doc Esser“ in TV, Hörfunk und als Buchautor.

Warum Magnesium so wichtig ist

Gesundheitsmeldung
Magnesium-Tabletten in der Hand.