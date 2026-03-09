Home Magazin Gesundheit

Für Sie gelesen: "Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

09.03.2026 Lesetipp

Für Sie gelesen: "Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

von Sarah Hegemann
Migräne betrifft Millionen in Deutschland. Professor Dr. med. Dagny Holle-Lee, selbst Betroffene und Expertin, bietet in ihrem Buch "Migräne Doc" wertvolle Einblicke und Tipps zur Linderung und Diagnose der Krankheit.
"Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee
"Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee Fotoquelle: Verlag

Migräne bedeutet mehr als nur lästige Kopfschmerzen, die hin und wieder auftreten. In Deutschland kämpfen Millionen Menschen mit Migräne – oft jahrelang ohne richtige Diagnose. Dabei beeinflusst sie den Alltag, das Arbeits- und das Familienleben. Professor Dr. med. Dagny Holle-Lee kennt das Schicksal aus eigener Erfahrung. Doch sie ist nicht nur Betroffene, sondern auch Expertin auf dem Gebiet. Die Neurologin ist Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums in Essen. Außerdem betreibt sie den größten deutschen Instagram-Kanal zum Thema Migräne, „migraene_doc“, und vermittelt Betroffenen ihr Wissen in verständlicher Form. Dieses gibt sie auch in ihrem neuen Buch „Migräne Doc“ weiter. Anhand anschaulicher Fallbeispiele erklärt sie Grundlagen, Symptome, Diagnosewege und Therapiemöglichkeiten bei Migräne. Dr. Holle-Lee zeigt zudem, wie man persönliche Trigger erkennt, welche Rolle Begleiterkrankungen spielen und worauf Betroffene in bestimmten Lebensphasen achten müssen. Das Buch ist ein guter Leitfaden für Migräne-Patienten.

„Migräne Doc: Migräne und Kopfschmerzen verstehen. Wissen erlangen. Symptome wirksam lindern. Hilfreiche Erfahrungsberichte aus der Migräne-Ambulanz“
von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee, Becker Joest Volk Verlag, 250 Seiten, 26 Euro
ISBN: 978-3-9545-3320-6

Das könnte dich auch interessieren

So bleibt die Zahnprothese lange in Schuss

Prothesenpflege
Dr. med. dent. Julia Thome ist Zahnärztin im Kölner Carree Dental. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Funktionsdiagnostik/-therapie und Wurzelkanalbehandlungen.

PMDS – wenn der Zyklus zur Zumutung wird

PMDS erklärt
Heinz-Wilhelm Esser mit einem Stethoskop.

Für Sie gelesen: "Der stille Dickmacher"

Gesundheits-Lesetipp
Das Buch "Der stille Dickmacher" von Daniela Kielkowski.

Warum wirkt das Antibiotikum nicht?

Apotheker-Kolumne
Andrea König ist Leiterin zweier Apotheken in Brandenburg an der Havel und Vorsitzende des Apothekerverbandes Brandenburg.

3. März: Welttag des Hörens

Gesundheitsmeldung
Eine Frau hält ein Hörgerät in der Hand.

Undichte Herzklappen: Katheter statt OP am offenen Herzen

Arzt-Kolumne
Professor Amir A. Mahabadi in weißem Kittel.

Wenn das Schmerzgedächtnis nicht vergisst

Arzt-Kolumne
Mit "Doc Fischer" gibt es ein neues Gesundheitsmagazin im SWR Fernsehen. Die Ärztin und Journalistin Dr. Julia Fischer präsentiert jeden Montag neueste medizinische Erkenntnisse und Behandlungsmethoden und gibt Tipps, wie man fit und gesund bleiben kann.

Fit genug zum Autofahren?

Seniorenverkehr
Ein alter Mann schaut im Auto über seine Schulter.

Fersenbein: Ein Bruch kann jahrelang Folgen haben

Arzt-Kolumne
Dr. Thomas Schneider im Porträt.

Weltkrebstag am 4. Februar

Gesundheitsmeldung
Die lilane Schleife, die für Solidarität mit Krebs steht.

Gesünder leben: Viele kleine Schritte führen zum Ziel

Arzt-Kolumne
Dr. med. Heinz-Wilhelm Esser ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie am Sana-Klinikum Remscheid und bekannt als „Doc Esser“ in TV, Hörfunk und als Buchautor.

Warum Magnesium so wichtig ist

Gesundheitsmeldung
Magnesium-Tabletten in der Hand.