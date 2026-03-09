Für Sie gelesen: "Migräne Doc" von Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee

Migräne bedeutet mehr als nur lästige Kopfschmerzen, die hin und wieder auftreten. In Deutschland kämpfen Millionen Menschen mit Migräne – oft jahrelang ohne richtige Diagnose. Dabei beeinflusst sie den Alltag, das Arbeits- und das Familienleben. Professor Dr. med. Dagny Holle-Lee kennt das Schicksal aus eigener Erfahrung. Doch sie ist nicht nur Betroffene, sondern auch Expertin auf dem Gebiet. Die Neurologin ist Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums in Essen. Außerdem betreibt sie den größten deutschen Instagram-Kanal zum Thema Migräne, „migraene_doc“, und vermittelt Betroffenen ihr Wissen in verständlicher Form. Dieses gibt sie auch in ihrem neuen Buch „Migräne Doc“ weiter. Anhand anschaulicher Fallbeispiele erklärt sie Grundlagen, Symptome, Diagnosewege und Therapiemöglichkeiten bei Migräne. Dr. Holle-Lee zeigt zudem, wie man persönliche Trigger erkennt, welche Rolle Begleiterkrankungen spielen und worauf Betroffene in bestimmten Lebensphasen achten müssen. Das Buch ist ein guter Leitfaden für Migräne-Patienten.