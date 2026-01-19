Warum Magnesium so wichtig ist

Ohne Magnesium läuft in unserem Körper so gut wie nichts. Der Mineralstoff aktiviert über 600 Enzyme und steuert zahlreiche Stoffwechselprozesse. Frauen sollten täglich 300 Milligramm Magnesium, Männer 350 Milligramm aufnehmen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Der Mineralstoff ist beispielsweise in Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen und grünen Blattgemüsen enthalten. Eine gute, natürliche und kalorienfreie Quelle sind zudem magnesiumreiche Heilwässer. Sie enthalten mindestens 100 Milligramm Magnesium pro Liter und liefern damit etwa ein Drittel des Tagesbedarfs. Magnesium hilft, den Bewegungsimpuls zu setzen und die Energie für die Bewegung bereitzustellen. Gemeinsam mit Calcium sorgt es für das Anspannen und Entspannen der Muskulatur. So kann Magnesium die sportliche Leistung beeinflussen und sogar Muskelkater vermeiden, wie Studien zeigen. Auch beim Herzmuskel ist Magnesium am Wechsel von Anspannen und Entspannen beteiligt. Durch seine Rolle bei der Nervenleitung kann Magnesium zudem helfen, den Herzrhythmus zu regulieren und das Herz im Takt zu halten. Zusätzliches Magnesium kann auch helfen, einen erhöhten Blutdruck zu senken.