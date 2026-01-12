Für Sie gelesen: "Du bist das Problem, das ich mir wünsche. Konflikte humorvoll lösen"

Sie sind keine Fachärzte oder Psychologen – aber sie kennen sich wirklich gut mit Kommunikation aus: Das haben Iris Gavric und Matthias Renger schon mit ihrem Bestseller „Shitmoves“ unter Beweis gestellt. Darin ging es um Manipulation in Gesprächen, die statt sachlicher Argumente eingesetzt wird – mit dem Ziel, als Sieger vom Platz zu gehen. Mit dem neuen Buch „Du bist das Problem, das ich mir wünsche“ knüpfen die Autoren, die unter anderem auch mit dem Podcast „Couple Of“, einer Agentur und auf der Bühne erfolgreich sind, an das Konzept an. Diesmal stehen Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen im Mittelpunkt und die Frage, wie man mit ihnen umgehen kann. Die Autoren steuern zahlreiche Beispiele aus ihrem eigenen Leben bei, arbeiten viel mit Humor – aber lassen auch ernstere Töne zu. Nachdem zunächst die verschiedenen Probleme und Konflikte erklärt werden, folgen kreative Streit-Hacks, mit denen man ihnen begegnen kann – von Rollentausch bis zu Teamwork. Das Buch regt an vielen Stellen zum Nachdenken an und macht gleichzeitig Spaß.