Das hilft sanft und schnell bei Verstopfung

12.01.2026 Apotheker-Kolumne

von Andrea Kern
Eine Stammkundin berichtet von Verdauungsproblemen. Der Apotheker empfiehlt ballaststoffreiche Ernährung und pflanzliche Mittel wie Flohsamenschalen und Sennesfrüchte für schnelle Abhilfe.
Andrea Kern.
Andrea Kern ist Apothekerin aus Suhl/Thüringen und Vorstandsmitglied der Landesapothekerkammer Thüringen. Fotoquelle: Landesapothekerkammer Tühringen.

"Ich habe Probleme mit der Verdauung. Hätten Sie was Pflanzliches für mich?", fragte mich neulich eine Frau Mitte 70. Sie ist seit vielen Jahren Stammkundin in meiner Apotheke. Wir sprachen regelmäßig über ihre Medikation – von Verstopfung hatte sie mir noch nie berichtet.

„Ich fühle mich aufgebläht und habe seit einigen Wochen Verstopfung. Deshalb esse ich auch nur noch wenig“, vertraute sie mir an. Das letzte Mal sei sie vor vier Tagen auf der Toilette gewesen. „Verstopfung kann belastend sein, und dann lässt auch der Appetit nach. Langfristig ist eine ballaststoffreiche Ernährung am besten, mit viel Gemüse und Vollkorn. Sie sollten also mehr von den richtigen Lebensmitteln essen“, erklärte ich ihr. „Ballaststoffe quellen und binden im Darm viel Wasser, das erhöht das Stuhlvolumen deutlich. Dadurch ist es für die Muskeln in der Darmwand viel leichter, gut zu arbeiten.“

Sie sah mich skeptisch an. „Ja, ich weiß, dass ballaststoffreiche Ernährung im Alltag eine Herausforderung sein kann“, sagte ich mit einem Augenzwinkern. „Ergänzend könnten Sie regelmäßig Indische Flohsamenschalen einnehmen. Das sind die Schalen von sehr kleinen Pflanzensamen, die wie ein Pulver aussehen. Sie quellen im Darm auf, wenn genug Wasser vorhanden ist. Die Verdauung kommt so wieder in Schwung.“ Wichtig ist bei allen Quellstoffen, viel dazu zu trinken. Würde man sie trocken einnehmen, könnte es zu Verklumpungen im Darm kommen. Um Wechselwirkungen zu vermeiden, sollten die Quellstoffe mit einer Stunde Abstand zu anderen Arzneimitteln eingenommen werden.

Meine Kundin fragte nach: „Wie schnell setzt die Wirkung denn ein?“ „Innerhalb von ein bis zwei Tagen sollte sich die Darmtätigkeit normalisieren“, beriet ich sie. „Wenn Sie nicht so viel Geduld haben, kann ich Ihnen ein pflanzliches Arzneimittel empfehlen, das über Nacht wirkt. Heute Abend einnehmen, morgen früh auf die Toilette gehen. Zum Beispiel Präparate mit Extrakten aus Sennesfrüchten und -blättern, Rhabarberwurzel oder Faulbaumrinde. Diese pflanzlichen Extrakte sorgen dafür, dass Ihr Körper aktiv mehr Wasser in das Darminnere abgibt, dadurch wird der Darminhalt weicher. Diese Arzneimittel sind kurzfristig gut verträglich, aber bitte nicht öfter als zweimal pro Woche einnehmen, da sich der Darm auch erst wieder füllen muss.“

Meine Kundin kaufte beide Präparate und versprach mir einen Erfahrungsbericht beim nächsten Besuch. Denn bei andauernden Beschwerden sollten diese ärztlich abgeklärt werden.

