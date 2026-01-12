Gesundheitssendungen in der Mediathek abrufen

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Gesundheitssendungen im TV. Doch nicht immer passt der Ausstrahlungszeitpunkt zu den eigenen Terminen. Viele Gesundheitssendungen sind aber auch über die Mediatheken der Sender abrufbar. Wer also eine Sendung – zum Beispiel des Gesundheitsmagazins „aktiv und gesund“ (Foto) – verpasst hat, oder sie noch einmal anschauen möchte, kann dies jederzeit über die Mediathek tun. Mit Suchbegriffen wie „gesund“ lässt sich in der Mediathek der ARD beispielsweise eine Vielzahl von Formaten der verschiedenen Sender von BR bis WDR abrufen.

www.ardmediathek.de