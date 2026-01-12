Home Magazin Gesundheit

Gesundheitssendungen in der Mediathek abrufen

12.01.2026 Gesundheitsmeldung

Gesundheitssendungen in der Mediathek abrufen

von Anne Richter
Gesundheitssendungen im TV sind oft nicht im passenden Sendezeitpunkt zu sehen. Dank der Mediatheken der Sender kann man verpasste Sendungen jederzeit online nachholen.
Eine Person steht am Meer im Sonnenuntergang und streckt die Arme aus. Darüber ein Schriftzug "Aktiv und Gesund".
Jetzt Gesundheitssendungen in der ARD-Mediathek abrufen. Fotoquelle: BR

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle Gesundheitssendungen im TV. Doch nicht immer passt der Ausstrahlungszeitpunkt zu den eigenen Terminen. Viele Gesundheitssendungen sind aber auch über die Mediatheken der Sender abrufbar. Wer also eine Sendung – zum Beispiel des Gesundheitsmagazins „aktiv und gesund“ (Foto) – verpasst hat, oder sie noch einmal anschauen möchte, kann dies jederzeit über die Mediathek tun. Mit Suchbegriffen wie „gesund“ lässt sich in der Mediathek der ARD beispielsweise eine Vielzahl von Formaten der verschiedenen Sender von BR bis WDR abrufen.
www.ardmediathek.de

