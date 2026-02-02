Fersenbein: Ein Bruch kann jahrelang Folgen haben

Fersenbeinbrüche heilen oft nur schwer. So war es auch bei einem 38-jährigen Patienten, der meine Sprechstunde aufsuchte. „Ich leide seit vielen, vielen Jahren unter den Folgen der Fraktur. Mein Unfall ist bald acht Jahre her und immer noch spüre ich deutliche Einschränkungen beim Gehen. Ein Spaziergang auf hartem, unebenem Boden wird für mich zur Qual“, berichtete er mir. Der 38-Jährige hatte sich den größten Knochen im Fuß, das Fersenbein, bei einem Unfall im Wanderurlaub gebrochen. „Vielfach sind Einschränkungen über Monate, ja sogar Jahre und Jahrzehnte die Folge“, erklärte ich dem Patienten. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das Subtalargelenk mit betroffen ist, das Sprung- und Fersenbein verbindet.

Neben Bergsteigern und Turnern trifft es häufig auch Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer bei Unfällen: Durch die Krafteinwirkung bei Sturz oder Kollision bricht das Fersenbein, in zwölf bis 18 Prozent aller Fälle beidseitig. Häufig kommt es dabei auch zu einer Fehlstellung des größten Knochens des Fußskeletts. Dieses verschiebt sich in Richtung Außenknöchel – mit oft langwierigen Auswirkungen: „Selbst nach erfolgreicher Heilung klagen Betroffene später vielfach über diffuse Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Subtalargelenk“, erklärte ich. Denn häufig ist die Ausrichtung der Beinachse und der Gelenkflächen dauerhaft gestört – nicht nur im unteren, sondern auch im oberen Sprunggelenk. Bei einem komplizierten Fersenbeinbruch mit Verschiebungen bleibt in der Regel nur die Operation. Ist der Bruch unkompliziert verlaufen, so reicht meist eine konservative Therapie. Durch Entlastung und Ruhigstellung kann das gebrochene Fersenbein ausheilen. Doch häufig kommt es, ebenso wie bei einer operativen Behandlung, im Nachhinein zu einer Arthrose des unteren Sprunggelenks als Folgeschaden.