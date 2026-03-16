Am Samstag, 21. März, wird der diesjährige Welt-Down-Syndrom-Tag gefeiert. Das internationale Motto lautet „Together Against Loneliness“, zu Deutsch „Gemeinsam gegen Einsamkeit“. Das Datum 21.3. verweist auf die Trisomie 21 – vom Down-Syndrom betroffene Menschen haben das Chromosom 21 in Teilen oder komplett dreimal statt zweimal. Den Welt-Down-Syndrom-Tag gibt es seit 2006, im Jahr 2012 wurde er von den Vereinten Nationen anerkannt. Begleitet wird er von vielen Aktionen, das Deutsche Down-Syndrom Infocenter lädt beispielsweise unter dem Motto „Sehen und würdigen, was gut läuft!“ dazu ein, Personen, die sich besonders für Menschen mit Down-Syndrom und gegen Einsamkeit engagieren – etwa Lehrkräfte oder Kita-Mitarbeiter –, mit einer Urkunde auszuzeichnen. Das Thema Einsamkeit betrifft viele Bevölkerungsgruppen, Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien vielleicht sogar häufiger als andere. Zudem fürchten sich manche werdende Eltern vor Ausgrenzung, wenn in der Schwangerschaft Trisomie 21 festgestellt wird. Viele Frauen entscheiden sich nach entsprechenden Pränataltests für einen Schwangerschaftsabbruch. Das Deutsche Down-Syndrom Infocenter und andere Organisationen informieren (werdende) Eltern sowie andere Interessierte und zeichnen ein differenziertes Bild vom Leben mit Down-Syndrom.

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