PMDS – wenn der Zyklus zur Zumutung wird

„Die Tage vor meiner Periode sind wirklich belastend für mich. Ich habe Schmerzen, schlechte Laune, fühle mich fast schon depressiv. Auch wenn das nicht Ihr Fachgebiet ist, haben Sie vielleicht trotzdem einen Tipp für mich?“, fragte mich eine 35-jährige Patientin kürzlich, die eigentlich zum Check-up gekommen war. Es gibt Krankheiten, über die reden wir viel zu leise. Und es gibt Patientinnen, die man viel zu lange überhört hat. Das prämenstruelle Syndrom – genauer: das prämenstruelle dysphorische Syndrom, kurz PMDS – gehört zu beidem. Es ist kein Befindlichkeitsproblem, kein „Da muss man halt durch“, sondern eine ernstzunehmende medizinische Störung. Und ja: Dass wir darüber immer noch so wenig wissen, hat auch mit einem alten, aber hartnäckigen Problem zu tun – Frauen sind in der Medizin lange Zeit schlicht untererforscht worden. Bis 1993 waren Frauen in vielen klinischen Studien gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zugelassen. Aus Angst vor hormonellen Schwankungen, aus Sorge um mögliche Schwangerschaften, aus Bequemlichkeit. Das Ergebnis sehen wir bis heute: Medikamente, Grenzwerte, Therapien – vieles ist am männlichen Körper getestet worden. Und der weibliche Zyklus? Störfaktor statt Forschungsfeld.

PMDS ist ein gutes Beispiel dafür. Betroffene Frauen berichten nicht einfach von ein bisschen Reizbarkeit vor der Periode. Sie erleben massive Stimmungseinbrüche, Angst, innere Unruhe, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, bis hin zu schweren depressiven Episoden. Und das zyklisch, Monat für Monat. Wer das einmal ernsthaft erlebt hat – oder eine Patientin begleitet –, weiß: Das ist nichts, was man „aushalten“ sollte. Die Ursache liegt nicht in mangelnder Belastbarkeit, sondern in der Biochemie. Genauer gesagt: in einer Dysbalance zwischen Östrogen und Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Diese hormonellen Schwankungen beeinflussen wiederum den Serotoninstoffwechsel im Gehirn. Serotonin – landläufig als „Glückshormon“ bekannt – reagiert bei manchen Frauen extrem sensibel auf diese Veränderungen. Das erklärt, warum PMDS psychisch so tiefgreifend sein kann.