Warum wirkt das Antibiotikum nicht?

23.02.2026 Apotheker-Kolumne

von Andrea König
Eine Kundin berichtet von ihrer erfolglosen Behandlung einer Blasenentzündung nach dem Urlaub in Sri Lanka. Der Apotheker gibt wichtige Hinweise, wie Resistenzen vermieden werden können und was bei der Medikamenteneinnahme zu beachten ist.
Andrea König ist Leiterin zweier Apotheken in Brandenburg an der Havel und Vorsitzende des Apothekerverbandes Brandenburg.
„Meine Blasenentzündung wird einfach nicht besser. Ich habe sie mir offensichtlich im Urlaub eingefangen, habe sie also schon fast zwei Wochen. Das Antibiotikum wirkt leider nicht. Was soll ich jetzt machen?“ fragte mich eine Kundin kürzlich. Sie war vor Kurzem in Sri Lanka gewesen, und wir hatten vorher gemeinsam ihre Reiseapotheke zusammengestellt.

Zur Blasenentzündung hatte ich sie schon ausgiebig beraten, als sie vor drei Tagen mit dem ersten Rezept für ein Antibiotikum in meine Apotheke gekommen war. „Bitte gehen Sie nochmal zu Ihrer Ärztin. Im Ausland gibt es viele Resistenzen gegen Antibiotika. Das bedeutet, dass die Bakterien, die für Ihre Blasenentzündung verantwortlich sind, gegen das Arzneimittel immun sind. Da das erste Antibiotikum nicht gewirkt hat, kann Ihre Ärztin ein anderes auswählen“, antwortete ich ihr.

Antibiotika wirken gegen Bakterien und helfen bei bakteriellen Infektionen, wie zum Beispiel einer Blasenentzündung. Bakterienstämme entwickeln sich ständig weiter, unter anderem um sich selbst vor den feindlichen Antibiotika zu schützen. Gelingt ihnen das, werden sie resistent. Weltweit gesehen nehmen die Resistenzen gegen Antibiotika stark zu. Das ist auch ein Problem in Deutschland. Hierzulande starben im Jahr 2019 rund 45 000 Menschen im Zusammenhang mit Antibiotika-Resistenzen.

Weltweit wurde jede sechste im Labor bestätigte Infektion durch einen resistenten Erreger ausgelöst. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Um Resistenzen soweit möglich zu vermeiden, arbeiten Ärzte und Apotheker eng zusammen.

„Sie können in Zukunft selbst einiges gegen Antibiotika-Resistenzen tun. Das schützt Sie und andere. Zum einen können Sie Ihr persönliches Infektionsrisiko verringern, wenn sie sich regelmäßig die Hände mit Seife waschen oder Desinfektionsgele benutzen“, erklärte ich meiner Kundin. Auch Impfungen beugen Infektionen vor. Immer mehr Apotheken bieten sie an. „Der zweite Punkt: Nehmen Sie Antibiotika niemals auf eigene Faust ein, sondern nur nach Expertenrat. Bitte lagern Sie keine Antibiotika-Reste in Ihrer Hausapotheke. Zum Beispiel wären bei einer klassischen Erkältung Antibiotika unwirksam. Denn sie wirken nur gegen Bakterien, gegen Viren können sie nichts ausrichten. Würden sie bei einer Erkältung auf eigene Faust Antibiotika einnehmen, würde das die Resistenzentwicklung noch fördern – und das will niemand.“

