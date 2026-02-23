Warum wirkt das Antibiotikum nicht?

„Meine Blasenentzündung wird einfach nicht besser. Ich habe sie mir offensichtlich im Urlaub eingefangen, habe sie also schon fast zwei Wochen. Das Antibiotikum wirkt leider nicht. Was soll ich jetzt machen?“ fragte mich eine Kundin kürzlich. Sie war vor Kurzem in Sri Lanka gewesen, und wir hatten vorher gemeinsam ihre Reiseapotheke zusammengestellt.

Zur Blasenentzündung hatte ich sie schon ausgiebig beraten, als sie vor drei Tagen mit dem ersten Rezept für ein Antibiotikum in meine Apotheke gekommen war. „Bitte gehen Sie nochmal zu Ihrer Ärztin. Im Ausland gibt es viele Resistenzen gegen Antibiotika. Das bedeutet, dass die Bakterien, die für Ihre Blasenentzündung verantwortlich sind, gegen das Arzneimittel immun sind. Da das erste Antibiotikum nicht gewirkt hat, kann Ihre Ärztin ein anderes auswählen“, antwortete ich ihr.

Antibiotika wirken gegen Bakterien und helfen bei bakteriellen Infektionen, wie zum Beispiel einer Blasenentzündung. Bakterienstämme entwickeln sich ständig weiter, unter anderem um sich selbst vor den feindlichen Antibiotika zu schützen. Gelingt ihnen das, werden sie resistent. Weltweit gesehen nehmen die Resistenzen gegen Antibiotika stark zu. Das ist auch ein Problem in Deutschland. Hierzulande starben im Jahr 2019 rund 45 000 Menschen im Zusammenhang mit Antibiotika-Resistenzen.

Weltweit wurde jede sechste im Labor bestätigte Infektion durch einen resistenten Erreger ausgelöst. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Um Resistenzen soweit möglich zu vermeiden, arbeiten Ärzte und Apotheker eng zusammen.